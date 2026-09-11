APA ots news: UNIQA macht Sonderklasseversicherung flexibler
Neue Tarifserie ermöglicht individuelle Anpassungen an
unterschiedliche Lebensphasen
Wien (APA-ots) - - Von Sonderklasse Start bis Premium: abgestufte
Tarife für
unterschiedliche Bedürfnisse
- Up- und Downgrades ohne neuerliche Gesundheitsprüfung möglich
- Krankenhausschutz kann an veränderte Lebenssituationen angepasst
werden
Private Gesundheitsvorsorge gewinnt für viele Menschen an Bedeutung,
vier von zehn Österreicher:innen haben bereits eine private
Zusatzversicherung. Gleichzeitig verändern sich die Anforderungen an
den Versicherungsschutz im Laufe des Lebens: Berufseinstieg,
Familiengründung oder der Wunsch nach einem umfassenderen
Gesundheitsschutz in späteren Jahren bringen unterschiedliche
Bedürfnisse mit sich. Mit der neuen Sonderklasse-Tariflandschaft
bietet UNIQA als führende private Gesundheitsversicherung ein
flexibles Versicherungskonzept, das sich an diese Veränderungen
anpassen lässt.
" Die Frage ist nicht, ob sich das Leben verändert, sondern wann.
Wer heute allein lebt, gründet vielleicht morgen eine Familie, andere
möchten ihren Gesundheitsschutz im Laufe der Jahre ausbauen. Mit
unserer neuen Sonderklasseversicherung können Kundinnen und Kunden
auf solche Veränderungen reagieren, ohne wieder bei null anfangen zu
müssen ", sagt Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der
UNIQA Insurance Group AG.
Krankenhausschutz für unterschiedliche Lebensphasen
Die neue Sonderklasseversicherung von UNIQA richtet sich an
Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen: von jungen Erwachsenen,
die beginnen, auf eigenen Füßen zu stehen und früh vorsorgen möchten
(für 20-Jährige ab rund 30 Euro pro Monat), über Menschen, bei denen
die Familiengründung in den Mittelpunkt rückt und die Anforderungen
an die Gesundheitsvorsorge steigen, bis hin zu jenen, die mitten im
Leben stehen und Wert auf einen umfassenden Krankenhausschutz legen.
Wer früh vorsorgt, schafft zudem eine wichtige Grundlage für die
Zukunft: Da private Krankenversicherungen gesetzlich verpflichtet
sind, bei Vertragsabschluss den Gesundheitszustand zu prüfen,
profitieren junge Menschen häufig von günstigeren Prämien und sichern
sich diese Einstufung langfristig. Dank des flexiblen Umstiegsrechts
kann der Versicherungsschutz später an veränderte Bedürfnisse
angepasst werden, ohne erneut eine Gesundheitsprüfung absolvieren zu
müssen.
Besonders schnell und einfach ist der Abschluss bei den Tarifen
Sonderklasse nach Unfall und Sonderklasse Start: Diese sind für
Einzelpersonen auch direkt online abschließbar - ohne umfangreiche
Gesundheitsprüfung, es müssen nur einige Gesundheitsfragen
beantwortet werden.
Abgestufter Krankenhausschutz von Start bis Premium
Die neuen Sonderklasse-Tarife reichen von Start bis Premium.
Während Start Krankenhausaufenthalte nach Unfällen und bei
definierten schweren Erkrankungen absichert, bieten Optimal und
Optimal Plus Schutz für alle medizinisch notwendigen
Krankenhausaufenthalte mit Selbstbehalt. Premium deckt diese ohne
Selbstbehalt ab.
Unverändert bestehen bleibt die Sonderklasse nach Unfall, die
ausschließlich Krankenhausaufenthalte infolge eines Unfalls
absichert.
Je nach gewähltem Tarif profitieren Versicherte von weiteren
Leistungen. Dazu zählen unter anderem Transportkosten ins
Krankenhaus, Kinderbegleitkosten, Krankenhaus-Tagegeld bei Aufenthalt
in der allgemeinen Gebührenklasse, ärztliche Zweitmeinungen,
Zuschüsse zum Familienzimmer sowie Leistungen wie dem VitalCheck -
einer erweiterten Vorsorgeuntersuchung - oder die stationäre
Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt.
Flexibles Umstiegsrecht als zentraler Vorteil
Ein wesentlicher Vorteil der neuen Sonderklasse-Tarifserie ist
das flexible Umstiegsrecht. Versicherte können ihren Schutz in
festgelegten Intervallen anpassen und dabei sowohl in
leistungsstärkere als auch in günstigere Tarifvarianten wechseln.
Dieser Wechsel erfolgt ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne
neue Wartezeiten.
Damit muss die Entscheidung für eine bestimmte Tarifstufe nicht
für immer dieselbe bleiben. Kund:innen können mit einem passenden
Schutz starten und später reagieren, wenn sich ihre Lebenssituation,
ihre Bedürfnisse oder ihre finanziellen Möglichkeiten verändern.
Alle verfügbaren Tarife im Überblick
- Sonderklasse nach Unfall: Bietet Schutz bei Krankenhausaufenthalten
infolge eines Unfalls ohne Selbstbehalt.
- Sonderklasse Start: Sichert Krankenhausaufenthalte nach Unfällen
und bei definierten schweren Erkrankungen ab.
- Sonderklasse Optimal und Optimal Plus: Bieten Schutz für
medizinisch notwendige Krankenhausaufenthalte und unterscheiden sich
insbesondere hinsichtlich der Selbstbehalte.
- Sonderklasse Premium: Bietet Schutz für medizinisch notwendige
Krankenhausaufenthalte ohne Selbstbehalt.
Die wichtigsten Key Facts zusammengefasst:
- UNIQA führt eine neue, flexiblere Sonderklasseversicherung ein. Die
Sonderklasse nach Unfall bleibt weiterhin im Angebot.
- Die neuen Tarife reichen von Sonderklasse Start bis Sonderklasse
Premium und bieten abgestufte Lösungen für unterschiedliche
Bedürfnisse.
- Versicherte können ihren Krankenhausschutz später an veränderte
Lebenssituationen anpassen.
- Up- und Downgrades sind ohne neuerliche Gesundheitsprüfung und ohne
neue Wartezeiten möglich.
- Die neue Tarifstruktur richtet sich an unterschiedliche
Lebensphasen - von Berufseinstieg über Familiengründung bis hin zum
Wunsch nach einem umfassenderen Gesundheitsschutz in späteren Jahren.
- Je nach Tarif umfasst die Versicherung Krankenhausleistungen,
umfassende Vorsorgelösungen sowie familienfreundliche
Zusatzleistungen, wie die Mitversicherung von Neugeborenen ab Geburt
und Zuschüsse zum Familienzimmer.
- Einzelpersonen können die Tarife Sonderklasse nach Unfall und
Sonderklasse Start ohne umfangreiche Gesundheitsprüfung direkt
online abschließen.
Hier finden Sie weitere Informationen zur privaten
Krankenversicherung im Spital.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE
). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
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Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
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