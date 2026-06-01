APA ots news: UNIQA: Medical Partner Center nun in allen Bundesländern

35 UNIQA Medical Partner Center in ganz Österreich stehen für

kurze Wege und schnelle medizinische Abklärung.

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Wien (APA-ots) - Als Marktführerin in der privaten Gesundheitsvorsorge

treibt UNIQA

den Ausbau ihres bundesweiten Gesundheitsnetzwerks konsequent voran:

Ab sofort stehen UNIQA Kund:innen in allen neun Bundesländern UNIQA

Medical Partner Center zur Verfügung. Insgesamt umfasst das Netzwerk

derzeit 35 Medical Partner Center - weitere Standorte sind bereits in

Planung.

" Unser Ziel ist es, unseren rund 1,4 Millionen Kundinnen und

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Kunden einen möglichst einfachen, raschen und qualitativ hochwertigen

Zugang zu medizinischer Versorgung zu bieten - unabhängig vom Wohnort

", erklärt René Knapp, Vorstand für Personenversicherung bei der

UNIQA Insurance Group AG. " Mit den UNIQA Medical Partner Centern

bündeln wir umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach und

setzen dabei verstärkt auf die Zusammenarbeit mit leistungsstarken

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Ärztezentren. "

Umfassende Gesundheitsservices unter einem Dach

In den UNIQA Medical Partner Centern profitieren Kund:innen von

einem breiten Spektrum an medizinischen Leistungen - von Vorsorge

über Diagnostik bis hin zu ambulanter Behandlung. Je nach Standort

zählen dazu unter anderem:

- Akut-Versorgt : Rasche medizinische Erstversorgung außerhalb

üblicher Ordinationszeiten mit kurzen Wartezeiten und

Direktverrechnung

- Ärztliche Versorgung mit raschen Terminen über LARA, dem UNIQA

HealthGuide

- Tagesklinische Behandlungen und ambulante Operationen in

Direktverrechnung

- VitalCheck : Erweiterte Vorsorgeuntersuchungen, z. B. umfassende

Blutanalysen und Ultraschall

- FitnessProfil : Standardisierter sportwissenschaftlicher

Fitnesscheck inklusive FitnessBonus

- VorsorgeProgramme, die auf der staatlichen Vorsorgeuntersuchung

aufbauen

An ausgewählten Standorten ergänzen Leistungen wie Radiologie,

Labor, Physiotherapie oder Heilmassage das Angebot. Ziel ist eine

koordinierte, moderne Versorgung mit möglichst kurzen Wegen für

Patient:innen.

Bundesweit stark verankert

Aktuell stehen UNIQA Kund:innen Medical Partner Center in ganz

Österreich zur Verfügung:

14 in Wien, sechs in Tirol, fünf in Oberösterreich, drei in

Niederösterreich, je zwei in Salzburg und Kärnten sowie je eines in

Vorarlberg, im Burgenland und in der Steiermark.

Beim Ausbau des LARA Partnernetzwerks setzt UNIQA gezielt auf

Ärztezentren, um rasche Termine, einfache Abwicklung und hohe

Versorgungsqualität sicherzustellen.

Starke Versorgung auch für Kinder in Wien

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgung

von Kindern: In Wien stehen bereits sieben Kinderarztzentren als

UNIQA Medical Partner Center zur Verfügung, darunter spezialisierte

Zentren mit erweiterten Öffnungszeiten an Wochenenden und Feiertagen.

Ergänzt wird das Angebot in Wien durch telemedizinische

Erstversorgung für Kinder im Rahmen von Akut-Versorgt.

Mit den UNIQA Medical Partner Centern schafft UNIQA ein

österreichweit verfügbares Gesundheitsangebot, das Prävention,

moderne Medizin und Serviceorientierung vereint - nah an den

Bedürfnissen der Kund:innen und mit klarer Ausrichtung auf Qualität

und Zugänglichkeit.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

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