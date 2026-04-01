APA ots news: UNIQA: Mit wenigen Klicks zur optimalen Kfz-Versicherung

Mit der neuen digitalen Online-Strecke auf uniqa.at lässt sich

die Kfz-Versicherung jetzt schnell, einfach und vollständig

Wer­bung Wer­bung

online abschließen.

Wien (APA-ots) - Mobilität spielt für viele Menschen eine zentrale Rolle

- und mit dem

Start der Frühjahrssaison beginnt in Österreich erneut die Reisezeit.

Rund 7,5 Millionen Fahrzeuge sind hierzulande unterwegs, mehr als

fünf Millionen davon Pkw. Das zeigt, wie wichtig eine Kfz-

Versicherung ist, die optimalen Schutz bietet und sich gleichzeitig

Wer­bung Wer­bung

rasch und unkompliziert abschließen lässt.

Ab sofort können Kund:innen ihre Kfz-Versicherung bei UNIQA

erstmals vollständig online berechnen und direkt abschließen sowie

anmelden lassen. Die neue digitale Online-Strecke auf uniqa.at

bietet den gesamten Prozess übersichtlich auf einer Plattform: von

der Berechnung über den Abschluss bis hin zur Zulassung und

Wer­bung Wer­bung

Schadensmeldung. Kund:innen erhalten damit einen einfachen und

komfortablen Weg zu ihrer individuellen Kfz-Versicherung.

"Unsere Kundinnen und Kunden erwarten heute einfache, persönliche

und zugleich digitale Services - rund um die Uhr und über alle

Kontaktpunkte hinweg. Mit der neuen Online-Strecke setzen wir einen

weiteren wichtigen Schritt in unserer Omnikanal-Strategie und stärken

unsere digitale Marktpräsenz. Sie zeigt, wie moderne Technologie und

echte Kundennähe Hand in Hand gehen können", betont Peter Humer,

Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.

In wenigen Minuten zur passenden Versicherung

Die neue Online-Strecke führt Schritt für Schritt durch den

Abschluss. Nach Eingabe der Fahrzeugdaten wählen Kund:innen den

gewünschten Versicherungsumfang und erhalten direkt ihre

Versicherungsbestätigung per E-Mail. "Unsere Kundinnen und Kunden

wünschen sich einen einfachen und schnellen End-to-End-Ablauf.

Deshalb übernimmt UNIQA auf Wunsch auch die komplette Zulassung: Wir

holen die benötigten Unterlagen ab, erledigen den Behördenweg und

bringen Dokumente und Kennzeichen direkt zu unseren Kundinnen und

Kunden. Damit wird der gesamte Weg vom Abschluss bis zur ersten Fahrt

besonders bequem", erklärt David Dlugos, Head of Retail bei der UNIQA

Insurance Group AG. Die UNIQA Kfz-Versicherung ist modular aufgebaut

und lässt sich an unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. Online

abschließbar sind sowohl die Kfz-Haftpflicht- als auch die

Kaskoversicherung sowie die Zusatzprodukte Kfz-Unfallversicherung,

Fahrzeug-Rechtsschutzversicherung und Kfz-Lenkerschutzversicherung.

Das Auto PLUS24service ist bei einer Pauschalversicherungssumme von

20 bzw. 30 Mio. Euro automatisch inkludiert.

myUNIQA: Der digitale Begleiter für Kund:innen rund um die Uhr

Über myUNIQA - die zentrale Kunden-App und ein wesentlicher

Baustein der Omnikanal-Strategie von UNIQA - stehen Vertrag, Polizze,

Internationale Versicherungskarte und die Möglichkeit zur

Schadenmeldung jederzeit digital zur Verfügung. So haben Kund:innen

ihre wichtigsten Versicherungsunterlagen immer schnell und bequem zur

Hand.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0033 2026-04-09/09:40