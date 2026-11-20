APA ots news: UNIQA nach drei Quartalen: 18,6 Prozent höheres Ergebnis, Outlook 2026 angehoben

Wien (APA-ots) - - Verrechnete Prämien wachsen um 9,2 Prozent auf 7

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Milliarden Euro

- Combined Ratio bei exzellenten 91,0 Prozent

- Ergebnis vor Steuern steigt um 16,9 Prozent auf 495 Millionen Euro

- Konzernergebnis netto wächst um 18,6 Prozent auf 395 Millionen Euro

- Ausblick 2026: Ergebnis vor Steuern auf 590 bis 610 Millionen Euro

angehoben

"Wir wachsen in unseren beiden Kernmärkten Österreich und CEE mit 9,2

Prozent weiterhin stark und entwickeln uns auch bei der

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Profitabilität besser als geplant. Hohe Underwriting- und

Kostendisziplin, ein günstiger Schadenverlauf ohne größere

Belastungen aus Naturkatastrophen und ein erfreuliches Finanzergebnis

tragen zu unserer sehr guten operativen Entwicklung bei. Diese

ausgezeichnete Performance nach drei Quartalen ermöglicht es uns, den

Ausblick für das gesamte Geschäftsjahr 2026 anzuheben", sagt Andreas

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Brandstetter, CEO UNIQA Insurance Group AG.

Zwtl.: Wachstumstreiber CEE, starkes Ergebnis in Österreich

Die CEE-Märkte waren mit einem profitablen Prämienwachstum von

7,1 Prozent weiterhin ein wesentlicher Wachstumstreiber der UNIQA

Gruppe. Besonders dynamisch entwickelten sich in den internationalen

Märkten die Gesundheitsversicherung mit einem Prämienplus von 14,0

Prozent, aber auch die Lebensversicherung legte um 10,1 Prozent zu.

Die Region bietet weiterhin überzeugende Wachstumsperspektiven: Die

wirtschaftliche Dynamik in CEE liegt nach wie vor deutlich über jener

der Eurozone .

Dank einer ausgezeichneten Vertriebsleistung verzeichnet UNIQA auch

in Österreich ein profitables Prämienwachstum von 4,3 Prozent. Dieser

positive Trend wird von der Gesundheitsversicherung mit einem Plus

von 7,5 Prozent sowie der positiven Entwicklung in der Schaden- und

Unfallversicherung mit einem Wachstum von 5,0 Prozent getragen.

Auch das Rückversicherungsgeschäft von UNIQA Re in Zürich leistete

wieder einen wesentlichen Beitrag zur positiven Ergebnisentwicklung.

Das Finanzergebnis der Gruppe erhöhte sich um 64,6 Prozent auf 223

Millionen Euro, und das Ergebnis vor Steuern stieg um 16,9 Prozent

auf 495 Millionen Euro.

Zwtl.: Alle Segmente trugen zum Wachstum bei

Die Schaden- und Unfallversicherung - mit rund zwei Dritteln der

Prämien das größte Segment der Gruppe - verzeichnete ein hohes

Prämienwachstum von 11,5 Prozent auf 4.382 Millionen Euro (1-9/2025:

3.930 Millionen Euro). Wesentlichen Anteil daran hat die

Rückversicherungsgesellschaft UNIQA Re in Zürich, deren externes

Geschäft in den ersten drei Quartalen weiterhin stark wuchs. Bei

einer sehr guten technischen Profitabilität mit einer Combined Ratio

netto von 91,0 Prozent (1-9/2025: 91,0 Prozent) betrug der Beitrag

zum Ergebnis vor Steuern 238 Millionen Euro (1-9/2025: 220 Millionen

Euro).

Auch die Gesundheitsversicherung leistete mit einem Wachstum von

8,0 Prozent auf 1.311 Millionen Euro (1-9/2025: 1.213 Millionen Euro)

und einem deutlich gestiegenen Ergebnis von 54 Millionen Euro (1

-9/2025: 38 Millionen Euro) wieder einen wichtigen Beitrag zur

positiven Entwicklung.

In der Lebensversicherung lagen die verrechneten Prämien

inklusive der Sparanteile der fonds- und der indexgebundenen Produkte

um 3,1 Prozent höher und damit bei 1.307 Millionen Euro (1-9/2025:

1.268 Millionen Euro). Zugleich verbesserte sich der Beitrag zum

Ergebnis vor Steuern auf 203 Millionen Euro (1-9/2025: 165 Millionen

Euro).

Die Contractual Service Margin (Vertragliche Servicemarge)

erhöhte sich per 30. September 2026 auf 6.423 Millionen Euro (31.

Dezember 2025: 5.879 Millionen Euro). Diese seit IFRS 17 neue

Bilanzposition stellt die in Zukunft erwarteten Gewinne aus

Versicherungsverträgen dar. Das versicherungstechnische Ergebnis von

UNIQA stieg um 7,3 Prozent auf 619 Millionen Euro (1-9/2025: 577

Millionen Euro). Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich aufgrund

der soliden Performance der internationalen Finanzmärkte deutlich um

24,7 Prozent auf 739 Millionen Euro (1-9/2025: 592 Millionen Euro),

das Finanzergebnis erhöhte sich sogar um 64,6 Prozent auf 223

Millionen Euro (1-9/2025: 136 Millionen Euro). Die Earnings per Share

erhöhten sich bei einem um 18,6 Prozent gestiegenen Konzernergebnis

von 395 Millionen Euro von 1,09 auf 1,29 Euro. Der Return on Equity

stieg auf 16,6 Prozent (1-9/2025: 14,5 Prozent). Die regulatorische

Kapitalquote nach Solvency II blieb mit 268 Prozent weiterhin auf

einem hohen Niveau (31. Dezember 2025: 275 Prozent).

In diesem Video erläutert Kurt Svoboda, Vorstand für Finanz- und

Risikomanagement bei der UNIQA Insurance Group AG, die aktuellen

Ergebnisse.

Fotos Andreas Brandstetter.

Unternehmensausblick

Aufgrund der ausgezeichneten Entwicklung in den ersten drei

Quartalen hebt UNIQA den Ausblick für 2026 an und erwartet nun ein

Ergebnis vor Steuern von 590 bis 610 Millionen Euro (zuvor 540 bis

570 Millionen Euro). Die angestrebte Ausschüttungsquote von 50 bis 60

Prozent bleibt unverändert. Auf Basis einer jährlich steigenden

Dividende je Aktie soll den Aktionär:innen weiterhin eine progressive

und attraktive Beteiligung am Unternehmenserfolg geboten werden. Das

wirtschaftliche und geopolitische Umfeld sowie mögliche

außergewöhnliche Schadenereignisse bleiben Unsicherheitsfaktoren, die

die künftige Geschäftsentwicklung beeinflussen können.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf die zukünftige

Entwicklung von UNIQA beziehen. Diese Aussagen stellen Einschätzungen

dar, die auf Basis aller zum aktuellen Zeitpunkt zur Verfügung

stehenden Informationen getroffen wurden. Sollten die zugrunde

gelegten Annahmen nicht eintreffen, so können die tatsächlichen

Ergebnisse von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Eine

Gewähr kann für diese Angaben daher nicht übernommen werden.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

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