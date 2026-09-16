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APA ots news: UNIQA Real Estate Management öffnet Investmentplattform für externe Investoren
Wien (APA-ots) - - Neuer Geschäftsbereich richtet sich an internationale
institutionelle Investoren und große Family Offices
- Investments über Fondsvehikel sowie Individualmandate und Club
Deals möglich
- 50 Jahre Immobilienerfahrung und rund drei Milliarden Euro Assets
under Management in Österreich und den CEE-Kernmärkten
Die UNIQA Real Estate Management GmbH (UNIQA Real Estate) erweitert
ihr Geschäftsfeld und bietet künftig auch Immobilien-
Investmentlösungen für externe Investoren an. Mit dem neuen
Geschäftsbereich öffnet das Unternehmen seine Investment- und
Managementplattform, die sich bislang auf das Immobilienportfolio der
UNIQA Group bezog, nun auch für Dritte. Zielkunden sind
internationale institutionelle Investoren und große Family Offices,
zunächst mit einem Schwerpunkt auf Investoren aus Deutschland und
Österreich.
Für externe Investoren sind unterschiedliche Investmentvehikel
vorgesehen. Eine Beteiligung kann über Spezialfonds erfolgen. Darüber
hinaus sind je nach Anforderungen des Investors und
Investmentstrategie auch Individualmandate und Club Deals möglich.
"Mit der Öffnung unserer Plattform für externe Investoren machen wir
eine Immobilienkompetenz zugänglich, die wir über Jahrzehnte in
unseren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa aufgebaut
haben. Institutionelle Investoren erwarten heute nicht nur Zugang zu
attraktiven Immobilien, sondern vor allem ein aktives Management, das
sämtliche Phasen des Lebenszyklus von Immobilien abdeckt und die
Interessen des Investors konsequent in den Mittelpunkt stellt. Genau
diese Erfahrung bringen wir in den neuen Geschäftsbereich ein.
Gleichzeitig können wir die Investmentstrukturen flexibel auf die
jeweiligen Anforderungen unserer Partner zuschneiden ", sagt Thomas
Erdmann, Geschäftsführer der UNIQA Real Estate Management GmbH.
UNIQA Real Estate ist seit 50 Jahren für das Immobilienmanagement der
UNIQA Group verantwortlich. Die Plattform deckt dabei wesentliche
Teile der immobilienwirtschaftlichen Wertschöpfungskette inhouse ab.
Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das
Unternehmen Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Diese
strategische und operative Managementkompetenz bildet auch die
Grundlage des neuen Drittgeschäfts.
Das von UNIQA Real Estate gemanagte Immobilienportfolio umfasst
mehr als 200 Objekte mit einer Vermietungsfläche von über einer
Million Quadratmetern. Der Schwerpunkt liegt auf den Nutzungsarten
Büro, Handel, Hotel und Wohnen. Geografisch konzentriert sich das
Portfolio auf Österreich sowie Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen
und Rumänien. Zum Bestand zählen Core und Core-Plus-Immobilien, die
von historischen Wiener Gründerzeithäusern bis zu modernen Büro- und
Hotelimmobilien reichen.
Die UNIQA Group zählt zu den führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Mehr
als 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern über 18 Millionen Kund:innen. Die langjährige
Präsenz der UNIQA Group in den CEE-Märkten und ihre tiefe regionale
Verankerung bilden die Grundlage für eine umfassende Markt- und
Managementexpertise, von der künftig auch externe Investor:innen
profitieren können.
Auf der Presse-Seite von UNIQA findet sich ein Foto von Thomas
Erdmann.
Pressekontakt Deutschland
RUECKERCONSULT GmbH
Dr. Kathrin Dräger
Tel.: +49 176 19 28 44 49
Mail: draeger@rueckerconsult.de
Über UNIQA Real Estate
Die UNIQA Real Estate Management GmbH mit Sitz in Wien ist die
Immobilienmanagement-Plattform der UNIQA Group. Das 1976 gegründete
Unternehmen blickt auf 50 Jahre Erfahrung im Real Estate Management
zurück. UNIQA Real Estate bewirtschaftet Immobilien und entwickelt
maßgeschneiderte Strategien für einzelne Objekte und Portfolios.
Durch aktives Asset- und Portfoliomanagement begleitet das
Unternehmen den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.
Das gemanagte Immobilienportfolio umfasst über 200 Objekte mit über
einer Million Quadratmetern Vermietungsfläche. Der Fokus liegt auf
Nutzungsarten Büro, Handel, Hotel und Wohnen sowie geografisch
insbesondere auf Österreich und den osteuropäischen Kernmärkten
Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen.
www.uniqa-rem.at
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
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