APA ots news: UNIQA: René Roider übernimmt Head of Group Data & IT
In der gruppenweiten Verantwortung gestaltet er die
strategische Ausrichtung auf Technologie, Cloud und Künstliche
Intelligenz zur nachhaltigen Stärkung des Geschäftsnutzens.
Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni übernimmt René Roider die Funktion Head of
Group Data &
IT bei der UNIQA Insurance Group. In dieser Rolle trägt er die
gruppenweite Verantwortung für Data & IT und gestaltet die
technologische Weiterentwicklung von UNIQA über alle Länder hinweg.
Sein strategischer Fokus liegt darauf, die Group-IT als
leistungsfähige Community zu führen - mit gemeinsamen Standards, die
Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit ermöglichen, sowie mit
lokaler Stärke, die nah am Geschäft wirkt. Zugleich positioniert er
Data & IT klar als Partnerin für Vorstand und Geschäftsbereiche, um
technologische Möglichkeiten in fundierte, tragfähige Entscheidungen
zu übersetzen und konsequenten Geschäftsnutzen zu erzielen.
" René kennt unser Geschäft, er kennt unsere IT - und er hat in
den vergangenen Jahren gezeigt, wie konsequent er Technologie in
Geschäftswirkung übersetzt. Wir bringen KI in die Breite,
modernisieren unsere Plattformen und stärken unsere Resilienz - alles
parallel und über 14 Länder hinweg. Mit René an der Spitze unserer
Gruppen-IT haben wir die richtige Führung, um diese Transformation
gemeinsam mit den Geschäftsbereichen erfolgreich zu gestalten ", so
Wolf Gerlach, Vorstand für Operations, Data & IT bei der UNIQA
Insurance Group AG.
Auch René Roider betont die strategische Rolle von Data & IT für
die Weiterentwicklung der Gruppe: " Daten, IT und KI sind heute der
Motor einer modernen Versicherung - sie helfen uns, näher an
Kund:innen zu sein, schneller zu entscheiden und unsere Kolleg:innen
in ihrer Arbeit zu stärken. Mein Anspruch ist, dass UNIQA diese
Stärken als Gruppe gemeinsam aufbaut - mit Standards, die uns Tempo
geben, und lokaler Stärke, die uns nah an den Menschen hält. "
Der 52-jährige René Roider verfügt über langjährige
internationale Führungserfahrung an der Schnittstelle von Business,
Technologie und Daten. Er verantwortete große Transformationen in
komplexen Konzernstrukturen und trieb die Industrialisierung von KI-,
Cloud- und Analytics-Plattformen von der Pilotphase bis zur messbaren
Geschäftswirkung. Seit 2022 war er Mitglied der Geschäftsführung der
UNIQA IT Services GmbH (UITS) und verantwortete unter anderem Cyber
Security, Cloud-Transformation, regulatorische Technologien sowie
umfangreiche Effizienzprogramme. Zuvor bekleidete er führende Rollen
unter anderem bei internationalen Finanz- und Industrieunternehmen.
René Roider folgt auf Christian Gosch, der die Group-IT in den
vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat. Er übergibt eine
Organisation, die auf einer stabilen und zukunftsfähigen Basis
aufbaut und bestens auf kommende technologische sowie regulatorische
Herausforderungen vorbereitet ist. UNIQA dankt Christian Gosch
herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Leistung. Er
verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen
beruflichen Aufgaben außerhalb von UNIQA zu widmen. Für seinen
weiteren Weg wünscht ihm das Unternehmen alles Gute.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
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Rückfragehinweis:
UNIQA Insurance Group AG
Mag. Natascha A. Smole
Telefon: +43 664 88827382
E-Mail: natascha.smole@uniqa.at
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