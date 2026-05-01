APA ots news: UNIQA: René Roider übernimmt Head of Group Data & IT

In der gruppenweiten Verantwortung gestaltet er die

strategische Ausrichtung auf Technologie, Cloud und Künstliche

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Intelligenz zur nachhaltigen Stärkung des Geschäftsnutzens.

Wien (APA-ots) - Mit 1. Juni übernimmt René Roider die Funktion Head of

Group Data &

IT bei der UNIQA Insurance Group. In dieser Rolle trägt er die

gruppenweite Verantwortung für Data & IT und gestaltet die

technologische Weiterentwicklung von UNIQA über alle Länder hinweg.

Sein strategischer Fokus liegt darauf, die Group-IT als

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leistungsfähige Community zu führen - mit gemeinsamen Standards, die

Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit ermöglichen, sowie mit

lokaler Stärke, die nah am Geschäft wirkt. Zugleich positioniert er

Data & IT klar als Partnerin für Vorstand und Geschäftsbereiche, um

technologische Möglichkeiten in fundierte, tragfähige Entscheidungen

zu übersetzen und konsequenten Geschäftsnutzen zu erzielen.

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" René kennt unser Geschäft, er kennt unsere IT - und er hat in

den vergangenen Jahren gezeigt, wie konsequent er Technologie in

Geschäftswirkung übersetzt. Wir bringen KI in die Breite,

modernisieren unsere Plattformen und stärken unsere Resilienz - alles

parallel und über 14 Länder hinweg. Mit René an der Spitze unserer

Gruppen-IT haben wir die richtige Führung, um diese Transformation

gemeinsam mit den Geschäftsbereichen erfolgreich zu gestalten ", so

Wolf Gerlach, Vorstand für Operations, Data & IT bei der UNIQA

Insurance Group AG.

Auch René Roider betont die strategische Rolle von Data & IT für

die Weiterentwicklung der Gruppe: " Daten, IT und KI sind heute der

Motor einer modernen Versicherung - sie helfen uns, näher an

Kund:innen zu sein, schneller zu entscheiden und unsere Kolleg:innen

in ihrer Arbeit zu stärken. Mein Anspruch ist, dass UNIQA diese

Stärken als Gruppe gemeinsam aufbaut - mit Standards, die uns Tempo

geben, und lokaler Stärke, die uns nah an den Menschen hält. "

Der 52-jährige René Roider verfügt über langjährige

internationale Führungserfahrung an der Schnittstelle von Business,

Technologie und Daten. Er verantwortete große Transformationen in

komplexen Konzernstrukturen und trieb die Industrialisierung von KI-,

Cloud- und Analytics-Plattformen von der Pilotphase bis zur messbaren

Geschäftswirkung. Seit 2022 war er Mitglied der Geschäftsführung der

UNIQA IT Services GmbH (UITS) und verantwortete unter anderem Cyber

Security, Cloud-Transformation, regulatorische Technologien sowie

umfangreiche Effizienzprogramme. Zuvor bekleidete er führende Rollen

unter anderem bei internationalen Finanz- und Industrieunternehmen.

René Roider folgt auf Christian Gosch, der die Group-IT in den

vergangenen Jahren entscheidend geprägt hat. Er übergibt eine

Organisation, die auf einer stabilen und zukunftsfähigen Basis

aufbaut und bestens auf kommende technologische sowie regulatorische

Herausforderungen vorbereitet ist. UNIQA dankt Christian Gosch

herzlich für sein großes Engagement und seine wertvolle Leistung. Er

verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich neuen

beruflichen Aufgaben außerhalb von UNIQA zu widmen. Für seinen

weiteren Weg wünscht ihm das Unternehmen alles Gute.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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