APA ots news: UNIQA rettet Leben: 48 Defibrillatoren für Österreich - BILD

Wien (APA-ots) -

* Schnelle Hilfe ist bei Herzstillstand entscheidend

* UNIQA Defibrillatoren sind 24 Stunden an 7 Tagen zugänglich

* Rotes Kreuz als operativer Partner sorgt für Wartung und Schulung

* 29. September ist Weltherztag

Es gibt Notfälle, da zählen Sekunden. Kommt bei einem Herzstillstand

in den ersten drei Minuten Hilfe mit Defibrillator und

Herzdruckmassage, überlebt der Patient zu 75 Prozent. UNIQA Stiftung

und UNIQA Österreich unterstützen als Maßnahme der

Gesundheitssicherung daher den Ausbau des "Herz-Sicherheitsnetzes" in

Österreich. In Kooperation mit dem Roten Kreuz werden bis Jahresende

48 Defibrillatoren im öffentlichen Raum zur Verfügung gestellt.

Zum Weltherztag am 29. September sind bereits drei Defibrillatoren

an UNIQA Standorten in Eisenstadt, Imst (Tirol) und in St.

Johann/Pongau (Salzburg) angebracht. Alle 48 Standorte sind

bedarfsorientiert gewählt. UNIQA Österreich folgt damit der Vision,

als Versicherer vor Ort überall und jederzeit für die Menschen in

allen neun Bundesländern da zu sein.

Schulungen sichern schnelle Hilfe

Maschinen alleine retten kein Leben. Deshalb sind Erst- und

Auffrischungsschulungen für UNIQA Mitarbeiter an den Standorten

vorgesehen. UNIQA ist damit nicht nur Versicherer vor Ort, UNIQA

Mitarbeiter können auch zum Notfallhelfer vor Ort werden. Der

Aktionsslogan "Denk Mut zum Leben retten. Denk UNIQA" macht deutlich,

dass beherztes Handeln bei Herzstillstand am wichtigsten ist. Wer

sich mit der Herzdruckmassage vertraut gemacht hat, kann im Notfall

tatsächlich anpacken und den Kampf gegen die Uhr aufnehmen. Eine

telemetrische 24-Stunden-Überwachung der Defibrillatoren und das

technische Update sind sicher gestellt.

UNIQA Stiftung

Die UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung (UNIQA Stiftung) hält

eine Beteiligung von rund 49 Prozent an UNIQA Insurance Group AG. Ihr

Hauptzweck ist die Förderung der Versicherungsnehmer der UNIQA

Österreich Versicherungen AG. Mit ihrem aktuellen Engagement leistet

sie im für die österreichischen UNIQA Kunden relevanten Ökosystem

Gesundheit einen Beitrag zu einem sicheren, besseren und längeren

Leben.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG/Group Communication

Barbara Morawetz

Tel: +43 1 211 75-2204

E-Mail: barbara.morawetz@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0073 2018-09-28/10:15