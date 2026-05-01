APA ots news: UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei Neuemission

Neue nachrangige Tier2Anleihe und frühzeitiger Rückkauf

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stärken Kapitalbasis, Flexibilität und Planungssicherheit -

Neue Emission war 5,6fach überzeichnet

Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, NACH ODER INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

BESTIMMT.

Wien, 13. Mai 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat erfolgreich

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eine neue nachrangige Tier-2-Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio.

Euro am europäischen Kapitalmarkt platziert und gleichzeitig den

Rückkauf bestehender Tier-2-Anleihen umgesetzt. Die Ergebnisse des

Rückkaufangebots wurden am 13. Mai 2026 bekannt gegeben. Im Rahmen

des Angebots hat UNIQA Tier-2-Anleihen mit einem Nominalbetrag von

148,5 Mio. Euro zu einem Kaufpreis von 100,750 % zurückgekauft. Nach

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dem Settlement am 15. Mai 2026 werden Tier-2-Anleihen im Umfang von

177,8 Mio. Euro weiterhin ausstehend sein.

Mit dieser kombinierten Transaktion stärkt UNIQA ihre

Kapitalbasis, verlängert die Laufzeiten ihrer Finanzierung und erhöht

die langfristige Stabilität sowie die Planbarkeit der regulatorischen

Eigenmittel.

Starkes Vertrauenssignal des Kapitalmarkts

"Das sehr hohe Interesse an unserer neuen nachrangigen Tier 2 Anleihe

ist ein starkes Vertrauenssignal der Investoren in die finanzielle

Stärke und die strategische Ausrichtung von UNIQA. Die Nachfrage

überstieg das angebotene Volumen deutlich. Das zeigt, dass unser

disziplinierter Ansatz im Kapitalmanagement sowie die konsequente

Umsetzung unserer Strategie UNIQA 3.0 - Growing Impact vom

Kapitalmarkt anerkannt werden", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO der

UNIQA Insurance Group AG.

Außerordentlich erfolgreiche Neuemission

Die neue Tier-2-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einer

erstmaligen Kündigungsmöglichkeit nach 9,5 Jahren stieß bei

institutionellen Investoren im In- und Ausland auf außerordentlich

großes Interesse und war 5,6-fach überzeichnet. Mit einer fixen

Verzinsung von 4,5 Prozent in den ersten zehn Jahren zählt die

Emission aktuell zu den Top 3 der attraktivsten kündbaren Solvency-II

-Tier-2-Anleihen in Euro, die in den vergangenen vier Jahren im

europäischen Versicherungssektor begeben wurden.

Beste Refinanzierungskonditionen in der Unternehmensgeschichte

UNIQA erzielte mit der Transaktion den engsten jemals vom Konzern

erreichten Anleihe-Spread sowie einen im Branchenvergleich deutlich

niedrigeren Kupon. Diese Konditionen spiegeln die hohe Einschätzung

von UNIQA als verlässlichen Schuldner wider und ermöglichen dem

Unternehmen dauerhaft niedrigere Finanzierungskosten sowie

zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum.

Frühzeitiger Rückkauf stärkt Kapitalstruktur und Solvenz

Parallel zur Neuemission hat UNIQA 45,5 % einer im Jahr 2015

begebenen nachrangigen Tier-2-Anleihe mit einem ausstehenden Volumen

von 326,3 Mio. Euro refinanziert und zurückgeführt. Die Anleihe ist

erstmals im Juli 2026 kündbar und wäre im Jahr 2046 fällig gewesen.

Der Rückkauf ist Teil eines bewusst koordinierten

Refinanzierungsschritts und trägt zur Glättung des Fälligkeitsprofils

bei. Die zurückgekauften Anleihen wiesen Kupons in der Höhe von 6,00

% pa auf. Der Rückkauf erfolgte nahe den aktuellen Marktpreisen und

mit einem Aufschlag auf den Nennbetrag.

Insgesamt wird die Transaktion die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht

erhöhen und damit die bereits starke Kapitalposition des Konzerns

weiter stärken. Kurzfristig entsteht durch den Rückkauf ein

einmaliger Aufwand, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht

wird. Der bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert.

Mehr Flexibilität für Wachstum und strategische Entwicklung

Mit der neuen nachrangigen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität

und Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Das frische Kapital

schafft zusätzlichen Spielraum, um organisches und anorganisches

Wachstum in Zentral- und Osteuropa im Rahmen der Strategie "UNIQA 3.0

- Growing Impact" umzusetzen und die AI-Transformation des Konzerns

weiter voranzutreiben. Die Transaktion refinanziert bestehende Tier-2

-Instrumente und hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von

UNIQA sowie voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des

Unternehmens.

Nachlese

UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-

Anleihe

Ad hoc 1

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen

nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen

EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2)

Anleihe

Ad hoc 2

UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR

500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

S&P

Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed

Notes Rated 'BBB+'

Bildmaterial Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist

kein Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine

Finanzanalyse und keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß

ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.

Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung (" Securities

Act "), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (" USA ") nicht

ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen

gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb

der USA, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in

dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und

darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA

verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wurde weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten

Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels

anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber

nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des

zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über

eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das

Rückkaufangebot konnte weder über solche Kommunikationsmittel, -

instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten

Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder

Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot

im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils

gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der

Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der

Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote

von Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wurde ausschließlich zum Zweck der

Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse

und ist in elektronischer Form auf der Internetseite von UNIQA unter

https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/debt-

investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar sein.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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