APA ots news: UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-Anleihe

Vorausschauendes, diszipliniertes Kapitalmanagement im

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Einklang mit der Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact"

Wien (APA-ots) - DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR

VERÖFFENTLICHUNG

ODER WEITERGABE IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON

AMERIKA, NACH ODER INNERHALB VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN

BESTIMMT.

Wien, 6. Mai 2026 - UNIQA Insurance Group AG setzt einen weiteren

gezielten Schritt in ihrem vorausschauenden Kapitalmanagement. Der

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Konzern startete am 5. Mai 2026 ein Rückkaufangebot (Tender Offer)

für eine 2015 begebene nachrangige Tier-2-Anleihe und hat

gleichzeitig erfolgreich eine neue Tier-2-Benchmarkanleihe mit einem

Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Anleihe

wurde bei institutionellen Investoren in Österreich und international

erfolgreich platziert und unterstreicht die starke Nachfrage nach

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nachrangigem Kapital von UNIQA. Der Ausgabepreis wurde mit 99,369

Prozent des Nennbetrags festgelegt. Die Neue Anleihe wird in den

ersten zehn Jahren mit einem festen Zinssatz von 4,5% per annum und

danach mit einem variablen Zinssatz auf Basis des 3-Monats-EURIBOR (

oder dem jeweiligen Ersatz-Referenzzinssatz) zuzüglich einer Marge (

einschließlich eines Step-ups von 100 Basispunkten) verzinst. Die

Transaktion trägt zur Stabilität, Planbarkeit und regulatorischen

Qualität der Kapitalbasis von UNIQA bei.

Proaktiv handeln, Stabilität sichern: UNIQA setzt auf frühzeitige

Refinanzierung

Der Rückkauf bezieht sich auf einen ausstehenden Nominalbetrag

von 326,3 Mio. Euro einer ursprünglich 500 Mio. Euro umfassenden

nachrangigen Fixed-to-Floating-Rate-Tier-2-Anleihe mit Endfälligkeit

2046 und erfolgt vor dem ersten Emittenten-Kündigungstermin am 27.

Juli 2026. UNIQA nutzt damit bewusst ein günstiges Marktfenster, um

bestehendes Tier-2-Kapital frühzeitig und kontrolliert zu

refinanzieren und sich unabhängig von kurzfristigen Marktbewegungen

oder erhöhtem Refinanzierungsdruck aufzustellen.

"Diese Transaktion ist ein weiterer konsequenter Schritt in

unserem disziplinierten Kapitalmanagement im Rahmen von UNIQA 3.0 -

Growing Impact. Indem wir den Rückkauf noch vor dem ersten

Kündigungstermin umsetzen und gleichzeitig eine neue Tier-2-

Benchmarkanleihe begeben, behalten wir die volle Kontrolle über den

Zeitpunkt der Refinanzierung. Zugleich ermöglichen wir bestehenden

Investoren, frei werdende Liquidität ohne Unterbrechung in eine neue

UNIQA Anleihe zu investieren", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA

Insurance Group AG. "Dass wir unsere Strategie schneller als geplant

umsetzen - getragen von hoher Profitabilität und einer starken

Kapitalbasis -, erlaubt es uns, proaktiv zu handeln und unsere

Kapitalallokation konsequent an unseren strategischen Zielen

auszurichten."

Stärkung der Kapitalbasis und Unterstützung des künftigen

Wachstums

Der Rückkauf der bestehenden Anleihe ist an den erfolgreichen

Abschluss der Neuemission gekoppelt. Insgesamt wird die Transaktion

die Solvency-II-Quote von UNIQA leicht erhöhen und damit die bereits

starke Kapitalposition des Konzerns weiter stärken.

Kurzfristig entsteht ein einmaliger Aufwand durch den Rückkauf

über Par, der vollständig im Geschäftsjahr 2026 verbucht wird. Der

bestehende Ausblick für 2026 bleibt unverändert.

Die finalen Ergebnisse des Rückkaufangebots werden kurz nach Ende

der Angebotsfrist am 13. Mai 2026 erwartet.

Mit der neuen Tier-2-Anleihe stärkt UNIQA die Stabilität und

Verlässlichkeit ihrer Kapitalbasis weiter. Die Transaktion

refinanziert bestehende Tier-2-Instrumente - einschließlich des

Rückkaufs - und verschafft zusätzliche finanzielle Flexibilität für

allgemeine Unternehmenszwecke sowie für die langfristige strategische

Entwicklung und Wachstumsambitionen der UNIQA Group.

Die Transaktion hat keinen Einfluss auf die Dividendenpolitik von

UNIQA und wird voraussichtlich keine Auswirkungen auf die Ratings des

Konzerns haben.

Klares Signal an Investoren und Ratingagenturen

Mit der Transaktion unterstreicht UNIQA ihren Anspruch auf

aktives Kapitalmanagement. Frühzeitige Refinanzierungen gelten im

Kapitalmarkt als Zeichen finanzieller Stärke und strategischer

Weitsicht - insbesondere in einem Umfeld geopolitischer

Unsicherheiten und volatiler Finanzmärkte .

Auch von externer Seite wird der eingeschlagene Kurs bestätigt:

In ihrer begleitenden Presseinformation hebt Standard & Poors das

vorausschauende Kapitalmanagement von UNIQA sowie die robuste

Kapitalausstattung des Konzerns hervor. Die Ratingagentur verweist

darauf, dass die frühzeitige und kontrollierte Refinanzierung von

Kapitalinstrumenten die finanzielle Flexibilität stärkt und zur

langfristigen Stabilität der Kapitalbasis beiträgt - insbesondere in

einem von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld.

Handeln aus einer Position der Stärke: Konsequente Umsetzung der

Strategie "UNIQA 3.0 - Growing Impact"

Die Transaktion ist vollständig in die Konzernstrategie UNIQA 3.0

- Growing Impact eingebettet. "Nach einem Geschäftsjahr 2025 mit

Rekordergebnissen, einer starken Solvenzquote und deutlich

übertroffenen strategischen Zielwerten können wir als UNIQA aus einer

Position der Stärke handeln", sagt Svoboda. "Wir optimieren unsere

Kapitalbasis genau dann, wenn es strategisch sinnvoll ist -

vorausschauend, diszipliniert und im Einklang mit unserer

nachhaltigen Wachstums- und Dividendenstrategie."

Überblick Ah hoc und Presseinformationen:

Ad hoc 1

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen

nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen

EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2)

Anleihe

Ad hoc 2

UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR

500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

S&P

Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's

Proposed Notes Rated 'BBB+'

Bildmaterial Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und ist

kein Angebot zum Verkauf und keine Einladung, Aufforderung oder

Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren sowie keine

Finanzanalyse und keine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder

Empfehlung. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß

ausländischen Wertpapiergesetzen, insbesondere nicht gemäß dem U.S.

Securities Act of 1933 in der derzeit geltenden Fassung (" Securities

Act "), bei ausländischen Wertpapierbehörden registriert und dürfen

insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika (" USA ") nicht

ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen

gemäß dem Securities Act angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die oder innerhalb

der USA, Australien, Kanada oder Japan oder einem anderen Staat, in

dem die Weitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und

darf nicht an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA

verteilt oder weitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den USA findet nicht statt.

Die hierin beschriebene Rückkauftransaktion wird weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten

Staaten durchgeführt, weder unter Nutzung des Postwegs noch mittels

anderer Kommunikationsmittel oder -instrumente (einschließlich, aber

nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon und das Internet) des

zwischenstaatlichen oder internationalen Handelsverkehrs oder über

eine nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten. Das

Rückkaufangebot kann weder über solche Kommunikationsmittel, -

instrumente oder -einrichtungen noch von innerhalb der Vereinigten

Staaten angenommen werden.

Diese Mitteilung ist kein Angebot und keine Einladung oder

Aufforderung an die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit einem Angebot

im Sinn der Prospektverordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils

gültigen Fassung (die " Prospektverordnun g"). Das Angebot und der

Verkauf der Neuen Anleihe erfolgten aufgrund einer Ausnahme gemäß der

Prospektverordnung von der Verpflichtung, einen Prospekt für Angebote

von Wertpapieren zu erstellen.

Ein Zulassungsprospekt wird ausschließlich zum Zweck der

Zulassung der Neuen Anleihe zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse

erstellt. Der Prospekt wird, wenn und sobald von der österreichischen

Finanzmarktaufsichtsbehörde gebilligt, in elektronischer Form auf der

Internetseite von UNIQA unter https://www.uniqagroup.com/grp/investor

-relations/debt-investors.en.html kostenlos zum Download verfügbar

sein.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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OTS0190 2026-05-06/18:04