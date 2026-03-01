APA ots news: UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations & Capital Markets

Stefan Glinz, Aleksandra Babic und Martin Stenitzer

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komplettieren das IR-Team

Wien (APA-ots) - Tiana Majstorovic übernimmt mit 1. April 2026 die

Leitung Investor

Relations & Capital Markets bei der UNIQA Insurance Group AG. Sie

ist seit elf Jahren Teil des Investor Relations-Teams und hat in

ihrer Rolle als Senior Investor Relations Manager maßgeblich zur

strategischen Kapitalmarktpositionierung des Konzerns beigetragen

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sowie den Dialog mit globalen institutionellen Investor:innen und

Analyst:innen sowie die Weiterentwicklung der UNIQA Equity Story

mitgestaltet.

" Wir freuen uns sehr, mit Tiana eine erfahrene Expertin aus den

eigenen Reihen für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben. Sie

kennt unser Unternehmen, unsere Strategie und die Erwartungen des

Kapitalmarkts exzellent. Ihr Aufstieg steht für die Kontinuität in

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unserer Kommunikation und das Vertrauen in unsere internen Talente ",

so Kurt Svoboda, CFRO der UNIQA Insurance Group AG.

Tiana Majstorovic folgt Roland Kliemstein (Leiter Group

Performance & Capital Markets Management sowie CFRO der UNIQA Re),

der die Funktion interimistisch innehatte.

Tiana Majstorovic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung

in Investor Relations, Kapitalmärkte und Risikomanagement im

internationalen Finanzsektor. Nach Positionen im Asset Management,

Investment Banking und Bankwesen wechselte sie 2015 zu UNIQA.

Mit 1. April 2026 übernimmt sie die Funktion Head of Investor

Relations and Capital Markets und stärkt damit den

Kapitalmarktauftritt von UNIQA in Zeiten dynamischer Markt- und

Branchenentwicklungen: "Ich freue mich darauf, die vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in neuer Verantwortung

fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich den Fokus weiterhin

auf eine offene, proaktive und präzise Kapitalmarktkommunikation

legen", betont Tiana Majstorovic.

Majstorovic hat Wirtschaftswissenschaften und Business

Administration studiert und sich auf Finance mit Schwerpunkt

Investments und M&A spezialisiert.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und

Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17

Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil

von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der

Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und

Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

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sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

UNIQA Insurance Group AG

Mag. Natascha A. Smole

Telefon: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

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