APA ots news: UNIQA zahlt nachrangige Tier2Anleihe vollständig zurück
Wien (APA-ots) - - Vorzeitige Rückzahlung zum ersten
Emittenten-Kündigungstermin
- Abschluss des erfolgreichen Refinanzierungsschritts stärkt
Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität
Wien, 11. Juni 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat die vorzeitige
Kündigung und vollständige Rückzahlung ihrer 2015 begebenen
nachrangigen Tier-2-Anleihe (ISIN XS1117293107) beschlossen. Die
Rückzahlung erfolgt planmäßig zum ersten Emittenten-Kündigungstermin
am 27. Juli 2026. Die Kündigungserklärung gegenüber den
Anleihegläubigern gemäß § 4 der Anleihebedingungen wurde
veröffentlicht. Die Rückzahlung erfolgt über die Zahlstelle.
Aktives Kapitalmanagement und erfolgreiche Neuemission
Im Zuge eines gezielten Liability-Management-Prozesses - also der
aktiven Steuerung und Optimierung bestehender Finanzverbindlichkeiten
- hatte UNIQA zuvor einen Großteil der Anleihe erfolgreich
zurückgekauft und gleichzeitig eine neue Tier-2-Anleihe mit einem
Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Diese
Neuemission stieß auf außergewöhnlich starke Nachfrage und war rund
5,6-fach überzeichnet.
"Mit der vollständigen Rückzahlung schließen wir einen zentralen
Schritt unserer Refinanzierungsstrategie ab. Wir optimieren unsere
Kapitalstruktur gezielt und stärken damit nachhaltig unsere
finanzielle Flexibilität und Stabilität", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO
der UNIQA Insurance Group AG.
Vollständiger Abschluss der Transaktion
Mit der nun vollständigen Rückzahlung werden keine
Schuldverschreibungen dieser Anleihe mehr ausstehend sein. Die
Transaktion ist Teil des konsequenten Kapitalmanagements von UNIQA
und trägt zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur sowie zur
Stärkung von Stabilität und finanzieller Flexibilität des Konzerns
bei.
Fotos Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG.
Nachlese
UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei
Neuemission
UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-
Anleihe
Ad hoc 1
UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen
nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen
EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2)
Anleihe
Ad hoc 2
UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR
500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe
S&P
Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed
Notes Rated 'BBB+'
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18
Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
Rückfragehinweis:
Klaus Kraigher
Pressesprecher
UNIQA Insurance Group AG
Telefon: +43 664 8231997
E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at
Website: https://www.uniqa.at
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