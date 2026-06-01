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APA ots news: UNIQA zahlt nachrangige Tier2Anleihe vollständig zurück

11.06.26 09:29 Uhr

Wien (APA-ots) - - Vorzeitige Rückzahlung zum ersten

Emittenten-Kündigungstermin

- Abschluss des erfolgreichen Refinanzierungsschritts stärkt

Kapitalstruktur und finanzielle Flexibilität

Wien, 11. Juni 2026 - Die UNIQA Insurance Group AG hat die vorzeitige

Kündigung und vollständige Rückzahlung ihrer 2015 begebenen

nachrangigen Tier-2-Anleihe (ISIN XS1117293107) beschlossen. Die

Rückzahlung erfolgt planmäßig zum ersten Emittenten-Kündigungstermin

am 27. Juli 2026. Die Kündigungserklärung gegenüber den

Anleihegläubigern gemäß § 4 der Anleihebedingungen wurde

veröffentlicht. Die Rückzahlung erfolgt über die Zahlstelle.

Aktives Kapitalmanagement und erfolgreiche Neuemission

Im Zuge eines gezielten Liability-Management-Prozesses - also der

aktiven Steuerung und Optimierung bestehender Finanzverbindlichkeiten

- hatte UNIQA zuvor einen Großteil der Anleihe erfolgreich

zurückgekauft und gleichzeitig eine neue Tier-2-Anleihe mit einem

Volumen von 500 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Diese

Neuemission stieß auf außergewöhnlich starke Nachfrage und war rund

5,6-fach überzeichnet.

"Mit der vollständigen Rückzahlung schließen wir einen zentralen

Schritt unserer Refinanzierungsstrategie ab. Wir optimieren unsere

Kapitalstruktur gezielt und stärken damit nachhaltig unsere

finanzielle Flexibilität und Stabilität", sagt Kurt Svoboda, CFO/CRO

der UNIQA Insurance Group AG.

Vollständiger Abschluss der Transaktion

Mit der nun vollständigen Rückzahlung werden keine

Schuldverschreibungen dieser Anleihe mehr ausstehend sein. Die

Transaktion ist Teil des konsequenten Kapitalmanagements von UNIQA

und trägt zur weiteren Optimierung der Kapitalstruktur sowie zur

Stärkung von Stabilität und finanzieller Flexibilität des Konzerns

bei.

Fotos Kurt Svoboda, CFO/CRO der UNIQA Insurance Group AG.

Nachlese

UNIQA: Rückkauf umgesetzt, außerordentlich große Nachfrage bei

Neuemission

UNIQA stärkt Kapitalbasis mit frühzeitigem Rückkauf und neuer Tier-2-

Anleihe

Ad hoc 1

UNIQA startet Angebot zum Rückkauf von in 2015 ausgegebenen

nachrangigen (Tier 2) Anleihe und beabsichtigt Begebung einer neuen

EUR 500 Mio. fix zu variabel verzinslichen nachrangigen (Tier 2)

Anleihe

Ad hoc 2

UNIQA Insurance Group AG platziert erfolgreich neue EUR

500.000.000 fix zu variabel verzinsliche nachrangige (Tier 2) Anleihe

S&P

Austria-Based Multiline Insurer UNIQA Insurance Group AG's Proposed

Notes Rated 'BBB+'

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden

Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich

sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und

exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18

Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent

die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist

UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

Rückfragehinweis:

Klaus Kraigher

Pressesprecher

UNIQA Insurance Group AG

Telefon: +43 664 8231997

E-Mail: klaus.kraigher@uniqa.at

Website: https://www.uniqa.at

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

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