APA ots news: UNIQA Zentrale wird zum Energy Tower: Neue Photovoltaik-...

Heute im Fokus

Schaeffler rechnet nach erfolgreichem ersten Halbjahr mit mehr Gewinn - "Zweites Halbjahr wird herausfordernd". Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit. AUTO1 verzeichnet Absatzrückgang in Q2 - weniger operativer Verlust im Jahr. HUGO BOSS hebt Prognose für das Gesamtjahr erneut an. Klöckner macht im zweiten Quartal deutlich weniger Umsatz und Gewinn.