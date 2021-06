APA ots news: Volksbank erhält Rezertifizierung als österreichischer...

Werbung

Heute im Fokus

DAX mit Rekord -- Wall Street kaum bewegt -- Winterkorn-Schadenersatz an VW steht -- Daimler weitet Produktionskapazitäten in China stark aus -- Google, GSK im Fokus

Moderna beantragt EU-Zulassung von COVID-Impfstoff für Kinder. windeln.de-Aktie schießt nach oben. Navistar Opfer einer Cyber-Attacke. Pinterest bringt mehr Shopping-Funktionen nach Deutschland. HSBC stellt Leitung in der Region Asien-Pazifik neu auf. Cherry will an die Frankfurter Börse. Bike24 will noch in diesem Jahr an die Börse. Reckitt Benckiser verkauft chinesisches Babynahrungsgeschäft.