APA ots news: Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr mit gutem Ergebnis...
APA ots news: Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr mit gutem Ergebnis nach Steuern
Summe der Kunden-Einlagen steigt auf ein neues Zehnjahreshoch
- 95 % der Finanzierungen in der jeweiligen Region.
Wien (APA-ots) - Die Institute des Volksbanken-Verbunds konnten im ersten
Halbjahr
2025 das Periodenergebnis nach Steuern um 16 % auf 84 Mio. Euro
verbessern. Dies gelang trotz sieben Zinssenkungen der EZB (seit
30.06.2024), die den Zinsüberschuss geschmälert haben.
Bei den Einlagen der Kundinnen und Kunden sowie den vergebenen
Krediten verzeichneten die Verbund-Banken ebenfalls einen Anstieg.
Zum Stichtag 30.06.2025 belief sich das ausstehende Kreditvolumen an
Privatpersonen und Unternehmen auf 23,41 Mrd. Euro. Gleichzeitig
stieg die Summe der Kundeneinlagen auf 23,34 Mrd. Euro, was einem
Zuwachs von 580 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichsstichtag 30.06.2024
entspricht "Für uns ist der Anstieg der Einlagen ein Vertrauensbeweis
und ein deutliches Signal dafür, dass der von uns eingeschlagene Weg
des regionalen Wachstums in Österreich auf einer soliden Basis der
richtige ist und bei unseren Kundinnen und Kunden Anklang findet",
erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und
Sprecher des Volksbanken-Verbundes.
Zwtl.: Wirtschaftliches Umfeld im ersten Halbjahr 2025
Der Statistik Austria zufolge befand sich die österreichische
Wirtschaft im ersten Quartal 2025 nach den Rückgängen in den beiden
vorherliegenden Jahren auf einem leichten Erholungskurs. Das reale
BIP (saison- und kalenderbereinigt) verzeichnete im ersten Quartal
2025 ein Plus von 0,1 % gegenüber dem vierten Quartal 2024. Gegenüber
dem ersten Quartal des Vorjahres war allerdings weiterhin ein
Rückgang von 0,5 % zu verzeichnen.
Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS rechneten
zuletzt für das Gesamtjahr mit einer Stagnation (Wifo) bzw. einem
leichten Wachstum von 0,1 % (IHS) der österreichischen Wirtschaft.
Etwas optimistischer gibt sich die OeNB, die in ihrer
Wirtschaftsprognose für Österreich vom Juni 2025, mit einem leichten
Anstieg des realen BIP von 0,2 % rechnet. Für 2026 geht die OeNB von
einem moderaten BIP-Wachstum von 0,9 % aus, 2027 sollen es dann 1,1 %
werden.
Zwtl.: Volksbanken-Verbund: Besseres Periodenergebnis trotz
rückläufiger Zinsen
Die Banken des Volksbanken-Verbundes konnten den Rückgang beim
Zinsüberschuss, der durch die Entwicklung am Zinsmarkt (sieben
Zinssenkungen der EZB seit 30.06.2024) bedingt war, nahezu
ausgleichen. Während beim Zinsüberschuss ein Minus von 11,9 % auf 288
Mio. Euro zu verzeichnen war, stieg der Provisionsüberschuss im
ersten Halbjahr von 140,1 auf 146,5 Mio. Euro. Beim Konzern-
Periodenergebnis (nach Steuern) war ein Plus von 16 % auf 84 Mio.
Euro zu verzeichnen.
Die harte Kernkapitalquote kam mit 15,2 % wiederum deutlich über
der regulatorischen Mindestanforderung zu liegen, die
Eigenmittelquote lag zum Stichtag 30.06.2025 bei 22,3%.
Zwtl.: Zehnjahreshoch bei Kunden-Einlagen, Steigerung der
Ausleihungen - 95 % der Finanzierungen rein regional
Auf der Einlagen-Seite konnten sich die Institute des Volksbanken
-Verbunds neuerlich über einen Vertrauensbeweis der Kundinnen und
Kunden freuen. Die Summe der Einlagen (Verbindlichkeiten gegenüber
Kunden) stieg im Jahresabstand um 580 Mio. Euro auf 23,34 Mrd. Euro -
der höchste Stand seit zehn Jahren (31.12.2015). Auch gegenüber dem
bisherigen Höchststand per 31.12.2024 konnte ein weiterer Zuwachs
verzeichnet werden - die Einlagen stiegen um 85 Mio. Euro.
Das Kreditgeschäft hat sich im ersten Halbjahr 2025 ebenfalls
weiter belebt. Im ersten Halbjahr 2025 war ein Anstieg auf 23,41 Mrd.
Euro (+191 Mio. gegenüber dem 31.12.2024) zu verzeichnen. Gerald
Fleischmann: "Die erhöhte Nachfrage bei den Krediten zeigt, dass auch
die Unternehmerinnen und Unternehmer gewillt sind, wieder zu
investieren. Ein generell positives Zeichen für die weitere
Entwicklung der österreichischen Wirtschaft. Als Hausbank der
Österreicherinnen und Österreicher sorgen wir dafür, dass das bei
unseren Banken veranlagte Geld in der Region bleibt, denn 95 % der
Finanzierungen sind rein regional."
Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG: Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2025 im Detail
Der Zinsüberschuss der VOLKSBANK WIEN AG kam im ersten Halbjahr
2025 bei 64,2 Mio. Euro zu liegen (1. HJ 2024: 81,8 Mio. Euro), der
Provisionsüberschuss verbesserte sich auf 39,6 Mio. Euro. Das
Periodenergebnis nach Steuern stieg um 12,1 % auf 44,7 Mio. Euro.
Zwtl.: Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus - ESG-Rating
verbessert
Die Unterstützung der regionalen Wirtschaftskreisläufe gehört
seit mehr als 170 Jahren zu den Genossenschaftsgrundsätzen, nach
denen die Volksbanken wirtschaften. "Nachhaltigkeit, soziale
Verantwortung und Regionalität liegen uns in den Genen", erklärt
Gerald Fleischmann. Aus diesem Grund hat die Volksbank Wien, das
Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes, heuer bereits zum fünften Mal
die kostenlose Broschüre "So geht Nachhaltigkeit für KMU und
Genossenschaften" veröffentlicht. Auf internationaler Ebene
unterzieht sich die VOLKSBANK WIEN AG einem regemäßigen Monitoring
durch Sustainalytics, einer der führenden Agenturen im Bereich
Nachhaltigkeitsratings. Heuer konnte das ESG-Risiko-Rating der
VOLKSBANK WIEN AG von 14,3 auf 13,9 (Low Risk) verbessert werden.
Damit kann sich das Institut bei weltweit nahezu 1.000 gerateten
Banken unter den Top 100 positionieren.
Weitere Informationen zu den Halbjahresergebnissen 2025 der
VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der
Website unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik
Berichte abgerufen werden.
Der Volksbanken-Verbund
Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige
Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die
Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK
zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die
VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine
Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151
Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1
Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).
Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
VOLKSBANK WIEN AG
Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (
Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen
Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie
der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der
österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft
erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation
auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:
30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben
dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der
unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität
und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der
besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher,
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Himmelhoch GmbH
Mag. Harald Fercher
Telefon: +43 676 505 16 80
E-Mail: harald.fercher@himmelhoch.at
Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom
*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***
OTS0021 2025-08-21/09:16