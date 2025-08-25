APA ots news: Volksbanken-Verbund im ersten Halbjahr mit gutem Ergebnis nach Steuern

Summe der Kunden-Einlagen steigt auf ein neues Zehnjahreshoch

- 95 % der Finanzierungen in der jeweiligen Region.

Wien (APA-ots) - Die Institute des Volksbanken-Verbunds konnten im ersten

Halbjahr

2025 das Periodenergebnis nach Steuern um 16 % auf 84 Mio. Euro

verbessern. Dies gelang trotz sieben Zinssenkungen der EZB (seit

30.06.2024), die den Zinsüberschuss geschmälert haben.

Bei den Einlagen der Kundinnen und Kunden sowie den vergebenen

Krediten verzeichneten die Verbund-Banken ebenfalls einen Anstieg.

Zum Stichtag 30.06.2025 belief sich das ausstehende Kreditvolumen an

Privatpersonen und Unternehmen auf 23,41 Mrd. Euro. Gleichzeitig

stieg die Summe der Kundeneinlagen auf 23,34 Mrd. Euro, was einem

Zuwachs von 580 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichsstichtag 30.06.2024

entspricht "Für uns ist der Anstieg der Einlagen ein Vertrauensbeweis

und ein deutliches Signal dafür, dass der von uns eingeschlagene Weg

des regionalen Wachstums in Österreich auf einer soliden Basis der

richtige ist und bei unseren Kundinnen und Kunden Anklang findet",

erklärt Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und

Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

Zwtl.: Wirtschaftliches Umfeld im ersten Halbjahr 2025

Der Statistik Austria zufolge befand sich die österreichische

Wirtschaft im ersten Quartal 2025 nach den Rückgängen in den beiden

vorherliegenden Jahren auf einem leichten Erholungskurs. Das reale

BIP (saison- und kalenderbereinigt) verzeichnete im ersten Quartal

2025 ein Plus von 0,1 % gegenüber dem vierten Quartal 2024. Gegenüber

dem ersten Quartal des Vorjahres war allerdings weiterhin ein

Rückgang von 0,5 % zu verzeichnen.

Die beiden Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS rechneten

zuletzt für das Gesamtjahr mit einer Stagnation (Wifo) bzw. einem

leichten Wachstum von 0,1 % (IHS) der österreichischen Wirtschaft.

Etwas optimistischer gibt sich die OeNB, die in ihrer

Wirtschaftsprognose für Österreich vom Juni 2025, mit einem leichten

Anstieg des realen BIP von 0,2 % rechnet. Für 2026 geht die OeNB von

einem moderaten BIP-Wachstum von 0,9 % aus, 2027 sollen es dann 1,1 %

werden.

Zwtl.: Volksbanken-Verbund: Besseres Periodenergebnis trotz

rückläufiger Zinsen

Die Banken des Volksbanken-Verbundes konnten den Rückgang beim

Zinsüberschuss, der durch die Entwicklung am Zinsmarkt (sieben

Zinssenkungen der EZB seit 30.06.2024) bedingt war, nahezu

ausgleichen. Während beim Zinsüberschuss ein Minus von 11,9 % auf 288

Mio. Euro zu verzeichnen war, stieg der Provisionsüberschuss im

ersten Halbjahr von 140,1 auf 146,5 Mio. Euro. Beim Konzern-

Periodenergebnis (nach Steuern) war ein Plus von 16 % auf 84 Mio.

Euro zu verzeichnen.

Die harte Kernkapitalquote kam mit 15,2 % wiederum deutlich über

der regulatorischen Mindestanforderung zu liegen, die

Eigenmittelquote lag zum Stichtag 30.06.2025 bei 22,3%.

Zwtl.: Zehnjahreshoch bei Kunden-Einlagen, Steigerung der

Ausleihungen - 95 % der Finanzierungen rein regional

Auf der Einlagen-Seite konnten sich die Institute des Volksbanken

-Verbunds neuerlich über einen Vertrauensbeweis der Kundinnen und

Kunden freuen. Die Summe der Einlagen (Verbindlichkeiten gegenüber

Kunden) stieg im Jahresabstand um 580 Mio. Euro auf 23,34 Mrd. Euro -

der höchste Stand seit zehn Jahren (31.12.2015). Auch gegenüber dem

bisherigen Höchststand per 31.12.2024 konnte ein weiterer Zuwachs

verzeichnet werden - die Einlagen stiegen um 85 Mio. Euro.

Das Kreditgeschäft hat sich im ersten Halbjahr 2025 ebenfalls

weiter belebt. Im ersten Halbjahr 2025 war ein Anstieg auf 23,41 Mrd.

Euro (+191 Mio. gegenüber dem 31.12.2024) zu verzeichnen. Gerald

Fleischmann: "Die erhöhte Nachfrage bei den Krediten zeigt, dass auch

die Unternehmerinnen und Unternehmer gewillt sind, wieder zu

investieren. Ein generell positives Zeichen für die weitere

Entwicklung der österreichischen Wirtschaft. Als Hausbank der

Österreicherinnen und Österreicher sorgen wir dafür, dass das bei

unseren Banken veranlagte Geld in der Region bleibt, denn 95 % der

Finanzierungen sind rein regional."

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG: Ergebnisse des 1. Halbjahrs 2025 im Detail

Der Zinsüberschuss der VOLKSBANK WIEN AG kam im ersten Halbjahr

2025 bei 64,2 Mio. Euro zu liegen (1. HJ 2024: 81,8 Mio. Euro), der

Provisionsüberschuss verbesserte sich auf 39,6 Mio. Euro. Das

Periodenergebnis nach Steuern stieg um 12,1 % auf 44,7 Mio. Euro.

Zwtl.: Regionalität und Nachhaltigkeit im Fokus - ESG-Rating

verbessert

Die Unterstützung der regionalen Wirtschaftskreisläufe gehört

seit mehr als 170 Jahren zu den Genossenschaftsgrundsätzen, nach

denen die Volksbanken wirtschaften. "Nachhaltigkeit, soziale

Verantwortung und Regionalität liegen uns in den Genen", erklärt

Gerald Fleischmann. Aus diesem Grund hat die Volksbank Wien, das

Zentralorgan des Volksbanken-Verbundes, heuer bereits zum fünften Mal

die kostenlose Broschüre "So geht Nachhaltigkeit für KMU und

Genossenschaften" veröffentlicht. Auf internationaler Ebene

unterzieht sich die VOLKSBANK WIEN AG einem regemäßigen Monitoring

durch Sustainalytics, einer der führenden Agenturen im Bereich

Nachhaltigkeitsratings. Heuer konnte das ESG-Risiko-Rating der

VOLKSBANK WIEN AG von 14,3 auf 13,9 (Low Risk) verbessert werden.

Damit kann sich das Institut bei weltweit nahezu 1.000 gerateten

Banken unter den Top 100 positionieren.

Weitere Informationen zu den Halbjahresergebnissen 2025 der

VOLKSBANK WIEN AG und des Volksbanken-Verbundes können auf der

Website unter www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik

Berichte abgerufen werden.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025).

Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:

30.06.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Hinweis: Der Volksbanken-Verbund legt großen Wert auf Diversität

und die Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aus Gründen der

besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher,

weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

