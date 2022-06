APA ots news: Volksbanken-Verbund und ÖGV begleiten KMU auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft - BILD

Die 2. Auflage des Nachhaltigkeits-Guides für KMU und

Genossenschaften nimmt die Energiewende und erneuerbare

Energiegenossenschaften in den Fokus.

Wien (APA-ots) - Im Oktober vergangenen Jahres haben der

Volksbanken-Verbund und der Österreichische Genossenschaftsverband

(ÖGV) unter dem Titel "So geht Nachhaltigkeit für KMU und

Genossenschaften" erstmals einen Ratgeber veröffentlicht, der

interessierten Unternehmen den Weg in eine nachhaltige Zukunft

erleichtern soll. Nun wurde die Broschüre in einer zweiten Auflage

veröffentlicht. Im Fokus der Fortsetzung stehen aus aktuellem Anlass

die Energiewende sowie die Gründung von erneuerbaren

Energiegemeinschaften. Dazu erklärt DI Gerald Fleischmann,

Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des

Volksbanken-Verbundes: "Der Klimawandel, die Coronapandemie und

zuletzt auch der Ukrainekrieg machen deutlich, dass an Nachhaltigkeit

kein Weg mehr vorbeiführt. Europa wurde vor Augen geführt, wie

abhängig wir noch immer von Öl und Gas sind. Im Rahmen unserer

zweiten Nachhaltigkeitsbroschüre zeigen wir gemeinsam mit dem ÖGV

auf, wie Unternehmen die Transformationen schaffen können und welch

maßgebliche Rolle Energiegenossenschaften bei der Erreichung der

Energiewende spielen."

Zwtl.: Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfähigkeit

Die neue Ausgabe des Nachhaltigkeits-Guides für KMU und

Genossenschaften skizziert, warum Nachhaltigkeit alle etwas angeht

und dabei nicht nur als Herausforderung, sondern auch als

strategische Chance mit einem attraktiven Geschäftspotenzial

verstanden werden sollte. Denn: Nur wer nachhaltig wirtschaftet, ist

fit für die Zukunft. Der Volksbanken-Verbund und der ÖGV präsentieren

im Rahmen der neuen Publikation eine Reihe vorbildlicher Projekte von

Kundinnen und Kunden, die bereits nachhaltig wirtschaften oder

Nachhaltigkeit sogar als Geschäftszweck implementiert haben. "Darüber

hinaus zeigen wir den Leserinnen und Lesern, wie

Energiegenossenschaften funktionieren, wer bei der Gründung

behilflich ist und wie wir uns als Volksbanken-Verbund bereits seit

Jahren bei erneuerbaren Energieprojekten engagieren. Aktuell sind wir

mit dem ÖGV und der Firma PowerSolution eine Kooperation eingegangen,

die die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen forciert", zeigt sich

Generaldirektor Fleischmann stolz. Auch dies ist in der neuen Ausgabe

der KMU-Broschüre nachzulesen.

Zwtl.: Nachhaltigkeitsreigen mit respACT geht in die nächste Runde

Neben der Umsetzung ihrer eigenen, umfangreichen

Nachhaltigkeitsstrategie sieht sich der Volksbanken-Verbund in der

Pflicht, seinen Kundinnen und Kunden beratend zur Seite zu stehen.

"Dabei wollen wir insbesondere KMU und Genossenschaften auf dem Weg

in eine nachhaltige Zukunft begleiten", so Fleischmann. Und so geht

heuer auch der Veranstaltungsreigen zum Thema Nachhaltigkeit in

Zusammenarbeit mit den CSR-Experten von respACT in die nächste Runde.

Den Auftakt bildete das Event am 09. Juni 2022 in den Hallen des

Österreichischen Genossenschaftsverbandes in Wien. Unter dem Titel

"Nachhaltigkeit: Chancen und Herausforderungen für KMUs in der

Praxis" folgten zahlreiche Kunden der Einladung der VOLKSBANK WIEN AG

und diskutierten unter anderem darüber, wie man Unternehmen an

nachhaltigen Zielen ausrichten kann. Weitere Veranstaltungen in den

Bundesländern sind im Herbst geplant.

Der kostenlose Ratgeber "So geht Nachhaltigkeit für KMU und

Genossenschaften: Schwerpunkt Energiewende" steht ab sofort unter

[https://volksbank.at/nachhaltigkeitsbroschuere]

(https://volksbank.at/nachhaltigkeitsbroschuere) zum Download bereit.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von 32,1 Mrd. Euro und betreut mit 3.128 Mitarbeitern

(Vollzeitäquivalente) in 243 Vertriebsstellen über 1 Mio. Kunden in

ganz Österreich (Stand 31.12.2021). Weitere Informationen auf

[www.volksbank.at] (http://www.volksbank.at/) bzw.

[www.volksbank.at/nachhaltigkeit]

(http://www.volksbank.at/nachhaltigkeit). Die hier dargestellten

Angaben dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

