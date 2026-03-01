APA ots news: Volksbanken-Verbund veröffentlicht erstmals Nachhaltigkeitsbericht nach ESRS

96 Prozent der Finanzierungen erfolgen in Österreich - Fokus

Wer­bung Wer­bung

auf regionale Wirtschaft und nachhaltige Transformation.

Wien (APA-ots) - Der Volksbanken-Verbund hat erstmals freiwillig seine

nichtfinanzielle Erklärung nach den European Sustainability Reporting

Standards (ESRS) als integrierten Bestandteil des Geschäftsberichts

veröffentlicht. Die VOLKSBANK WIEN AG legt ihre konsolidierte

nichtfinanzielle Erklärung ebenfalls zum ersten Mal integriert im

Wer­bung Wer­bung

Geschäftsbericht vor. Nachhaltigkeitsmanagement ist ein zentraler

Bestandteil des genossenschaftlich organisierten Volksbanken-

Verbundes. Die nichtfinanzielle Erklärung 2025 zeigt, wie der

Volksbanken-Verbund und seine Zentralorganisation, die VOLKSBANK WIEN

AG, Nachhaltigkeit strategisch steuern, operativ umsetzen und messbar

machen. Der entscheidende Mehrwert liegt dabei in der Nutzung der

Wer­bung Wer­bung

gewonnenen Informationen zur Verbesserung unternehmerischer

Entscheidungen. Gleichzeitig begleiten die Volksbanken ihre Kundinnen

und Kunden aktiv bei der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen

Transformation und unterstützen sie dabei, zukunftsfähige

Geschäftsmodelle erfolgreich umzusetzen.

Der Volksbanken-Verbund setzt einen klaren Fokus auf den

heimischen Wirtschaftsstandort. Mindestens 95 Prozent der

Finanzierungen erfolgen in Österreich. Im Jahr 2025 wurde dieser Wert

mit 96,31 Prozent inländischer Finanzierungen übertroffen. Zudem will

der Volksbanken-Verbund seine Rolle als finanzieller

Regionalversorger in Zukunft weiter stärken. Als Bankengruppe mit

genossenschaftlichen Wurzeln erfüllt der Volksbanken-Verbund seinen

sozialen Förderauftrag, indem er wirtschaftliche Entwicklung,

regionale Wertschöpfung und gesellschaftliche Verantwortung

miteinander verbindet. Darüber hinaus setzt der Volksbanken-Verbund

regionale Initiativen zur Förderung nachhaltiger Projekte um.

Zudem senkt der Volksbanken-Verbund die betrieblich bedingten CO

-Emissionen durch den vollständigen Bezug von Grünstrom sowie einen

zunehmend elektrifizierten Fuhrpark mit derzeit 118 E-Fahrzeugen.

Weitere Schwerpunkte liegen in der gezielten Mitarbeiterentwicklung

und im klaren Bekenntnis zu internationalen Nachhaltigkeitsstandards,

wie jenen der Vereinten Nationen. "In ihrer Funktion als

Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes bekennt sich die

VOLKSBANK WIEN AG als Teilnehmerin des UN Global Compact zu klaren

Prinzipien und Werten. Auf Basis unseres genossenschaftlich geprägten

Geschäftsmodells verpflichten wir uns zu verantwortungsvollem

unternehmerischen Handeln und einer Nulltoleranz gegenüber

Diskriminierung und Korruption, transparent dokumentiert im

Nachhaltigkeitsbericht", so Gerald Fleischmann, Generaldirektor der

VOLKSBANK WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

Zwtl.: Regionale Eigentümerclubs finanzieren nachhaltige Projekte

Die Eigentümerclubs der Beteiligungsgenossenschaften des

Volksbanken-Verbundes übernehmen die Rolle von

Nachhaltigkeitsdrehscheiben in den Regionen. Welche Bedeutung dieses

Modell für die regionale Wirtschaft hat, zeigt zum Beispiel die

Volksbank Steiermark: Gemeinsam mit ihren

Beteiligungsgenossenschaften rief sie die Initiative "Regionale

Projektideen verwirklichen" ins Leben. Kern der Initiative war der

Anspruch, mit den an die Genossenschaften ausgeschütteten Dividenden

nachhaltige Projekte zu ermöglichen. Von insgesamt 61 eingereichten

Projekten erfüllten 42 die Förderkriterien. Die Mitglieder der

beteiligten Genossenschaften wählten 38 Projekte aus und förderten

diese mit insgesamt 300.000 Euro. Gefördert wurden unter anderem

Photovoltaikanlagen sowie die Sanierung von Sportplätzen in

Ehrenschachen und Dietersdorf. Pro mente Steiermark konnte in

Hartberg neue Nähmaschinen für die sozialpsychiatrische Tagesstruktur

leonardo anschaffen. Auch Bildungsprojekte wie "Technik im

Vulkanland" oder die Anschaffung von iPads für eine Volksschule zur

Förderung digitalen, papierfreien Lernens wurden unterstützt. Die

Naturfreunde St. Michael verbesserten mit der Sanierung ihres

Selbstversorgerhauses am Schoberpass die Wasserversorgung für elf

angeschlossene Häuser. Das Spektrum der geförderten Projekte reichte

von digitalen Mitfahrbörsen bis hin zur nachhaltig organisierten

"Kreisslerei". Die Vermarktung der Initiative erfolgte über die

Website des Eigentümerclubs, wobei die Mitgliedschaft keine

Voraussetzung für die Teilnahme war.

"Mit Initiativen wie Regionale Projektideen verwirklichen der

Volksbank Steiermark wollen wir motivieren und guten Ideen eine Bühne

geben. Wir zeigen, dass jeder Schritt zählt und wir die nachhaltige

Transformation nur gemeinsam schaffen. Wir laden alle heimischen

Unternehmen - sowohl bestehende als auch potenzielle Neukundinnen und

-kunden - dazu ein, den Weg mit uns zu gehen und gemeinsam

zukunftssichere Ideen umzusetzen", betont Monika Tögel,

Nachhaltigkeitsbeauftragte des Volksbanken-Verbundes.

Zwtl.: Volksbanken punkten bei Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit

Die Mitarbeitenden bilden die Grundlage für den langfristigen

Erfolg des Volksbanken-Verbundes. Daher sind Vielfalt und

Chancengleichheit unter dem Leitsatz "Gleichberechtigung und

Anerkennung als Grundlage für eine wertschätzende Unternehmenskultur"

in der Personalstrategie verankert. Der Volksbanken-Verbund legt

damit ein klares Bekenntnis zur Gleichstellung und Inklusion der

Mitarbeitenden ab, was nachweislich ihre Zufriedenheit steigert.

Einen sehr erfreulichen Wert erzielten die Volksbanken auch bei der

Kundenzufriedenheit, die anhand des NPS (Net Promoter Score)

ermittelt wurde: Der Volksbanken-Verbund erzielt mit einem NPS von 32

ein ausgezeichnetes Ergebnis. Die VOLKSBANK WIEN AG übertrifft diesen

Wert mit einem NPS von 37 nochmals deutlich.

Der Nachhaltigkeitsbericht des Volksbanken-Verbundes und der

VOLKSBANK WIEN AG sind Bestandteil der aktuellen Geschäftsberichte.

Die Berichte können auf der Website unter

www.volksbankwien.at/investor-relations in der Rubrik Berichte

abgerufen werden.

Zwtl.: Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die

VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine

Bilanzsumme von rd. 32,9 Mrd. Euro und betreut mit 3.168

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kundinnen bzw. Kunden in ganz Österreich (Stand: 31.12.2025).

Weitere Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.326 Mitarbeitenden (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand:

31.12.2025). Weitere Informationen auf www.volksbankwien.at bzw.

www.volksbank.at/nachhaltigkeit. Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin

Telefon: +43 1 40137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0046 2026-03-25/09:52