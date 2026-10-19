APA ots news: Wald als Kohlenstoffsenke: Speichern allein reicht nicht
Wien (APA-ots) - Der Österreichische Forstverein hat gemeinsam mit
Expertinnen und
Experten aus Forschung und Praxis eine Erklärung zu "Wald & Holz als
Kohlenstoffsenke" veröffentlicht. Darin wird klargestellt: Der
Klimawandel kann nur durch eine rasche und umfassende Reduktion
fossiler Emissionen bewältigt werden. Wald und Holz leisten dazu
einen wichtigen Beitrag, sind aber kein Ersatz für die notwendige
Senkung der Emissionen in Verkehr, Industrie und anderen Wirtschafts-
und Lebensbereichen.
Die Erklärung betont, dass Wälder nicht als dauerhaftes
"Endlager" für fossile Emissionen betrachtet werden dürfen.
Gleichzeitig zeigt die Wissenschaft, dass der größte Klimaschutzhebel
des Waldes in der nachhaltigen Bereitstellung des nachwachsenden
Rohstoffs Holz liegt. Durch die Verwendung von Holz, insbesondere im
Bauwesen, werden emissionsintensive Materialien und fossile Rohstoffe
ersetzt, während der Kohlenstoff langfristig in Holzprodukten
gespeichert bleibt. Nebenprodukte daraus können ihrerseits wiederum
Erdöl, Gas und Kohle ersetzen und bereits die Emission von fossilem
CO 2 vermeiden.
"Dass Wälder in einzelnen Jahren aufgrund von Dürre, Borkenkäfer
und anderen Klimafolgen auch zur Kohlenstoffquelle werden können,
unterstreicht doppelt die Dringlichkeit aktiver Waldbewirtschaftung.
Natürlich unter Berücksichtigung und Förderung der Biodiversität",
stellt Johannes Wohlmacher, Präsident des Österreichischen
Forstvereins klar. "Die natürliche Anpassung des Waldes kann der
Geschwindigkeit des Klimawandels nicht folgen. Wenn wir den Wald auch
künftig in jener Form erhalten wollen, wie wir ihn kennen, schätzen
und lieben, braucht es gezielte Maßnahmen zur Stärkung seiner
Resilienz und Vitalität", ergänzt Wohlmacher.
"Nachhaltige Waldwirtschaft und effiziente Holzverwendung sind
wesentliche Elemente zur Reduktion fossiler Emissionen. Wald und Holz
können den Klimawandel nicht stoppen, ihre Stärke als natürlicher
Kohlenstoffspeicher und als Ersatz für fossile Rohstoffe muss jedoch
als wichtiger Teil der Klimawandel-Abschwächung anerkannt und
gestärkt werden", so Präsident Wohlmacher abschließend.
Die vollständige Erklärung "Wald & Holz als Kohlenstoffsenke"
steht auf der Website des Österreichischen Forstvereins -
https://www.forstverein.at/themen-positionen/ - zum Download bereit.
Der Österreichische Forstverein ist die unabhängige Plattform für
alle, denen der Wald und das Forstwesen ein Anliegen ist und vertritt
somit lösungsorientiert die Interessen der Menschen am Wald. Er
bringt Interessierte, Wissenschaft, Praxis und Politik zusammen und
fördert den fachlichen Austausch zur Erhaltung, Verbesserung und
Pflege des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung.
Rückfragehinweis:
DI Thomas Leitner
GF Österreichischer Forstverein
Telefon: +43 (0)1 534 41 - 8590
E-Mail: office@forstverein.at
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