APA ots news: Wald als Kohlenstoffsenke: Speichern allein reicht nicht

19.10.26 12:28 Uhr

Wien (APA-ots) - Der Österreichische Forstverein hat gemeinsam mit

Expertinnen und

Experten aus Forschung und Praxis eine Erklärung zu "Wald & Holz als

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Kohlenstoffsenke" veröffentlicht. Darin wird klargestellt: Der

Klimawandel kann nur durch eine rasche und umfassende Reduktion

fossiler Emissionen bewältigt werden. Wald und Holz leisten dazu

einen wichtigen Beitrag, sind aber kein Ersatz für die notwendige

Senkung der Emissionen in Verkehr, Industrie und anderen Wirtschafts-

und Lebensbereichen.

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Die Erklärung betont, dass Wälder nicht als dauerhaftes

"Endlager" für fossile Emissionen betrachtet werden dürfen.

Gleichzeitig zeigt die Wissenschaft, dass der größte Klimaschutzhebel

des Waldes in der nachhaltigen Bereitstellung des nachwachsenden

Rohstoffs Holz liegt. Durch die Verwendung von Holz, insbesondere im

Bauwesen, werden emissionsintensive Materialien und fossile Rohstoffe

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ersetzt, während der Kohlenstoff langfristig in Holzprodukten

gespeichert bleibt. Nebenprodukte daraus können ihrerseits wiederum

Erdöl, Gas und Kohle ersetzen und bereits die Emission von fossilem

CO 2 vermeiden.

"Dass Wälder in einzelnen Jahren aufgrund von Dürre, Borkenkäfer

und anderen Klimafolgen auch zur Kohlenstoffquelle werden können,

unterstreicht doppelt die Dringlichkeit aktiver Waldbewirtschaftung.

Natürlich unter Berücksichtigung und Förderung der Biodiversität",

stellt Johannes Wohlmacher, Präsident des Österreichischen

Forstvereins klar. "Die natürliche Anpassung des Waldes kann der

Geschwindigkeit des Klimawandels nicht folgen. Wenn wir den Wald auch

künftig in jener Form erhalten wollen, wie wir ihn kennen, schätzen

und lieben, braucht es gezielte Maßnahmen zur Stärkung seiner

Resilienz und Vitalität", ergänzt Wohlmacher.

"Nachhaltige Waldwirtschaft und effiziente Holzverwendung sind

wesentliche Elemente zur Reduktion fossiler Emissionen. Wald und Holz

können den Klimawandel nicht stoppen, ihre Stärke als natürlicher

Kohlenstoffspeicher und als Ersatz für fossile Rohstoffe muss jedoch

als wichtiger Teil der Klimawandel-Abschwächung anerkannt und

gestärkt werden", so Präsident Wohlmacher abschließend.

Die vollständige Erklärung "Wald & Holz als Kohlenstoffsenke"

steht auf der Website des Österreichischen Forstvereins -

https://www.forstverein.at/themen-positionen/ - zum Download bereit.

Der Österreichische Forstverein ist die unabhängige Plattform für

alle, denen der Wald und das Forstwesen ein Anliegen ist und vertritt

somit lösungsorientiert die Interessen der Menschen am Wald. Er

bringt Interessierte, Wissenschaft, Praxis und Politik zusammen und

fördert den fachlichen Austausch zur Erhaltung, Verbesserung und

Pflege des Waldes durch nachhaltige Bewirtschaftung.

Rückfragehinweis:

DI Thomas Leitner

GF Österreichischer Forstverein

Telefon: +43 (0)1 534 41 - 8590

E-Mail: office@forstverein.at

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