APA ots news: Wann wird mangelnde Internetqualität zum Wechselgrund? Boost!-...
APA ots news: Wann wird mangelnde Internetqualität zum Wechselgrund? Boost!-Internet jetzt zwei Wochen risikolos testen.
Wien (APA-ots) - - Sechs Monate kein Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei
Neuanmeldung
ab Internet Boost! 5G 150.*
- Zwei Wochen risikolos testen.*
- Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung.
- Für alle bis 27 Jahre: Zusätzlich 20 Prozent Rabatt pro Monat
Drei entwickelt sein erfolgreiches Internetangebot Boost! konsequent
weiter und rückt seine Internet-Qualität noch stärker in den
Mittelpunkt. Unter dem neuen Leistungsversprechen " Starkes Internet"
vereint Boost! leistungsstarkes WLAN mit smarten Tools, die dabei
unterstützen, jederzeit das Beste aus dem Internet herauszuholen.
Zum Aktionsstart können Neukund:innen Boost! zwei Wochen lang
risikolos testen. Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet Boost!
5G 150 entscheidet, zahlt sechs Monate lang kein Grundentgelt und
erhält einen Bonus von 100 Euro sowie einen Premium-Router.*
Kund:innen bis 27 Jahre bekommen dank Jugend+ Rabatt zusätzlich 20
Prozent Rabatt auf das monatliche Grundentgelt.
Zwtl.: Internetqualität ist wichtig.
Schlechtes oder unzuverlässiges Internet gehört für viele
Menschen zu den größten Ärgernissen im digitalen Alltag. Eine
repräsentative marketmind Netzumfrage im Auftrag von Drei vom Juni
2026 zeigt, dass mangelnde Internetqualität für rund 4 von 10
Österreicher:innen einen Grund darstellt, um den Anbieter zu
wechseln. Gerade bei Homeoffice, Streaming, Gaming und vernetzten
Haushalten steigen die Anforderungen an stabile Verbindungen
kontinuierlich.
Zwtl.: Drei RouterAssistant App steigert die Qualität.
Für viele Haushalte zählt heute nicht nur Geschwindigkeit,
sondern vor allem eine stabile und unkomplizierte Internetverbindung.
Genau hier setzt Boost! an. Die Drei RouterAssistant App unterstützt
bei der optimalen Positionierung des Routers, hilft bei der WLAN-
Einrichtung und bietet praktische Werkzeuge zur laufenden Optimierung
des Heimnetzwerks. Ergänzend analysieren Diagnosetools laufend die
Verbindungsqualität und erkennen Optimierungspotenziale frühzeitig.
Drei sorgt mit Boost! dafür, dass Kund:innen ihr Internet möglichst
einfach, stabil und komfortabel nutzen können.
"Viele Menschen in Österreich wollen zuhause vor allem ein Internet,
auf das sie sich verlassen können. Genau dort setzt Boost! an. Wir
kombinieren starkes 5G-Internet mit Optimierungstools und proaktivem
Service. Damit schaffen wir ein Interneterlebnis, das im Alltag
einfach funktioniert", fasst Drei CCO Günter Lischka die Vorteile von
Boost! zusammen.
Zwtl.: Zufriedene Boost!-Kund:innen.
Boost! begleitet Kund:innen über die gesamte Nutzungsdauer: von
der Einrichtung über die laufende Analyse der Verbindungsqualität bis
hin zu priorisiertem Support. Viele Optimierungen erfolgen
automatisch im Hintergrund, um eine möglichst stabile Nutzung
sicherzustellen.
Bereits seit der Einführung von Boost! konnte Drei die Zufriedenheit
seiner Internetkund:innen deutlich steigern. Laut aktuellen
Befragungen liegt die Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90
Prozent. Die RouterAssistant App wird im App Store derzeit mit 4,6
von 5 Sternen bewertet.
Zwtl.: Die Vorteile von Boost! auf einen Blick:
- Zwei Wochen risikolos testen*
- Sechs Monate gratis Grundentgelt und 100 Euro Bonus bei
Neuanmeldung ab Internet Boost! 5G 150*
- Gratis ZTE G5TC Premium-Router
- Gratis Aktivierung und keine Servicepauschale
- RouterAssistant App für optimale Router- und WLAN-Einrichtung
- Laufende Qualitätsanalyse und Optimierung
- Priorisierter Service und Support
- Jugend+: zusätzlich 20 Prozent Rabatt bis 27 Jahre
- Weitere Infos auf www.drei.at/boost
Zwtl.:
Boost! Teststationen in ausgewählten Shop.
Um die Leistungsfähigkeit von Boost! auf spielerische Weise zu
erleben, bietet Drei interaktive Testerlebnisse an ausgewählten Shop-
Standorten. Spezielle Teststationen veranschaulichen die
Geschwindigkeit und Performance des WLAN von Drei, während die
Teilnehmer:innen mit attraktiven Giveaways belohnt werden. Die
Aktivität findet ganztägig am 2. und 3. sowie am 9. und 10. Oktober
2026 in den Drei Shops im Stadtpark Center in Spittal an der Drau, im
Q19 in 1190 Wien sowie beim Partnerstandort Handyshop.cc in
Deutschlandsberg statt.
Zwtl.: 10 % Rabatt mit dem Unlimited Mix - schon ab zwei Tarifen
Neu- oder Bestandskund:innen, die mindestens zwei mit dem
Unlimited Mix kompatible Tarife auf einer gemeinsamen Rechnung
führen, erhalten automatisch 10 % Rabatt auf jeden dieser Tarife. Der
Vorteil gilt bereits ab dem ersten zusätzlichen Tarif, unabhängig
davon, ob es sich um Neu- oder Bestandskund:innen handelt. Mehr auf
www.drei.at/mix
* Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer : Entfall des
monatlichen Grundentgelts in den ersten sechs Monaten (danach ab
35,90 / Monat). Zusätzlich wird ein Bonus in Höhe von 100
gewährt, der ab dem siebenten Monat aliquot auf die verbleibenden 18
Monate der Mindestvertragsdauer angerechnet wird. Rücktrittsrecht
auch bei Erwerb im stationären Handel. Details unter drei.at/boost.
FAQ für Medien
Was ist Boost!?
Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie
kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen
mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und
priorisiertem Support.
Für welche Technologien ist Boost! verfügbar?
Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar.
Was macht die RouterAssistant App?
Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und
bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen
und Speedtests.
Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen
Internetanschluss?
Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender
Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer
optimalen Router-Konfiguration.
Was beinhaltet die aktuelle Aktion?
Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 zahlen
Kund:innen sechs Monate kein Grundentgelt, erhalten einen 100 Euro
Bonus sowie einen Premium-Router*.
Sind Router und Aktivierung enthalten?
Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos
inkludiert.*
Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer?
Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.*
Wo gibt es weitere Informationen?
Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem
Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Drei Österreich
Tom Tesch
Telefon: 066066033701
E-Mail: tom.tesch@drei.com
Website: https://www.drei.at/presse
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