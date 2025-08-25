APA ots news: Warum Geldwäsche alle angeht - die neue Folge des FMA-Podcasts "Reden wir über Geld"

Geldwäscheprävention kann für normale Bankkund:innen ganz

schön lästig sein. Die FMA-Expertinnen Springer und

Floh-Weninger erklären, warum das so ist.

Wien (APA-ots) - Geldwäsche klingt nach Mafia, "Der Pate" oder "Breaking

Bad" - doch

sie ist auf der ganzen Welt harte Realität und betrifft uns alle. In

der neuen Folge des Podcasts "Reden wir über Geld" der

Finanzmarktaufsicht nehmen die FMA-Expertinnen die Zuhörer:innen mit

in die Welt der illegalen Geldströme und erklären, wie Kriminelle

versuchen, schmutziges Geld wieder in den legalen

Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Ob durch Drogen- oder

Waffenhandel, Anlagebetrug oder Schutzgelderpressung eingenommen -

das Ziel ist immer dasselbe: Die Herkunft des Geldes soll

verschleiert werden.

Was genau bedeutet Geldwäsche eigentlich? Warum ist sie so

gefährlich für unsere Gesellschaft? Und was haben ganz normale

Bankkund:innen mit all dem zu tun? FMA-Expertinnen und Podcast-Hosts

Fiona Springer und Patricia Floh-Weninger erklären die Grundlagen und

zeigen auf, welche Pflichten Banken und Kund:innen haben. Warum es so

wichtig ist, dass jede und jeder sich bei der Kontoeröffnung

identifizieren muss und dass bei ungewöhnlichen Zahlungen - zum

Beispiel wenn eine Lebensversicherung ausgezahlt oder ein

Gebrauchtwagen bar gekauft wird - auch einmal nachgefragt werden

kann.

Im "Fraud der Folge" dreht sich dieses Mal alles um Money Mules -

einer Form der Geldwäsche, bei der ahnungslose Menschen als Geld-Esel

missbraucht werden. Wer sich darauf einlässt, macht sich strafbar und

steckt schneller in Schwierigkeiten, als man denkt.

Die neue Folge von "Reden wir über Geld" ist auf allen gängigen

Podcast-Plattformen und unter

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/podcast abrufbar. Auf Instagram

finden Sie die Verbraucherinformationen der FMA unter @

redenwiruebergeld. Verbraucher:innen können sich über die Website

der FMA mit ihren Anliegen, Beschwerden oder Betrugsmeldungen an uns

wenden.

