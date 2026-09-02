02.09.26 10:59 Uhr

APA ots news: Wie Sie beim Gas- und Stromwechsel zu Drei Energie jetzt 3 Monate Grundentgelt sparen?

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Wien (APA-ots) - - Drei Energie feiert 7 Jahre Energieversorgung mit

einem attraktiven

Wechselangebot.

- Wer bis 31. Oktober 2026 zu Drei Energie wechselt, erhält einen

Bonus von 15 Euro und spart damit drei Monate Grundentgelt.

Drei Energie feiert sieben Jahre am österreichischen Energiemarkt.

Seit 2019 bietet Drei Energie Strom und Gas zu attraktiven Preisen

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an. Zum Jubiläum und Start der Heizsaison erhalten Neukund:innen bei

einem Wechsel bis Ende Oktober 2026 drei Monate Grundentgelt

geschenkt.

Zwtl.: Herbst-Promotion: Drei Monate Grundentgelt geschenkt.

Der Herbst zählt traditionell zu den stärksten Wechselphasen am

österreichischen Energiemarkt. Viele Haushalte überprüfen vor Beginn

der Heizsaison ihre Strom- und Gaskosten und suchen nach

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Möglichkeiten, langfristig zu sparen. Mit der neuen Herbst-Promotion

schafft Drei Energie einen zusätzlichen Anreiz für den

unkomplizierten Anbieterwechsel.

Neukund:innen, die sich zwischen 1. September und 31. Oktober 2026

für einen Vertrag bei Drei Energie entscheiden, erhalten mit dem

Promotion-Code "HERBSTENERGIE" eine einmalige Gutschrift von 15 Euro

auf ihr hinterlegtes Bankkonto. Der Bonus entspricht dem Wert von

drei Monaten Grundentgelt. Der Vertragsabschluss ist in jedem Drei

Shop oder online auf www.drei-energie.at möglich. Die Aktion ist pro

Person einmal einlösbar.

Zwtl.: Aktionsdetails auf einen Blick:

-

Aktionszeitraum: 1. September bis 31. Oktober 2026 bzw. bis auf

Widerruf

-

Promotion-Code: HERBSTENERGIE

-

Bonus: Einmalige Gutschrift von 15 Euro, entsprechend dem Wert

von drei Monaten Grundentgelt

-

Abschluss: Online auf www.drei-energie.at oder in allen Drei

Shops

-

Teilnahme: Einmal pro Person einlösbar

Zwtl.: Fair und einfach.

Drei Energie bietet Strom und Gas mit transparenten Tarifmodellen

sowie einen unkomplizierten Vertragsabschluss. Der Energiepartner von

Drei Energie ist go green energy, ein innovatives Unternehmen aus

Österreich, das Transparenz, Online-Komfort und faire Preise an

erster Stelle reiht. Mehr auf www.drei-energie.at

Zwtl.: Drei Energie bietet folgende Vorteile:

- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

- Keine Bindung, Kündigungsfrist von 14 Tagen

- Alles auf einer Gesamtrechnung, inklusive Netzbetreiber

- Einfacher Wechsel online oder im Drei Shop

- Website: www.drei-energie.at

Wie funktioniert der Wechsel zu Drei Energie?

Der Wechsel zu Drei Energie kann online auf www.drei-energie.at oder

in einem Drei Shop beantragt werden. Nach Abschluss übernimmt Drei

Energie die notwendigen Schritte für den Anbieterwechsel. Kund:innen

müssen während des Wechsels keine Unterbrechung der Strom- oder

Gasversorgung befürchten.

Muss ich meinen bisherigen Energievertrag selbst kündigen?

Im Rahmen des Wechselprozesses unterstützt Drei Energie Kund:innen

beim Anbieterwechsel und übernimmt die erforderlichen Schritte.

Dadurch wird der Umstieg möglichst einfach und komfortabel gestaltet.

Wird meine Strom- und Gasversorgung beim Wechsel unterbrochen?

Nein. Während des Anbieterwechsels bleibt die Versorgung mit Strom

beziehungsweise Gas durchgehend aufrecht.

Benötige ich für den Wechsel meine Zählpunktnummer?

Nicht zwingend. Ein Wechsel zu Drei Energie ist laut Unternehmen auch

ohne Angabe der 33-stelligen Zählpunktnummer möglich. Fehlende

Informationen können gegebenenfalls später ergänzt werden.

Welche Produkte bietet Drei Energie an?

Drei Energie bietet Strom aus erneuerbaren Energiequellen sowie

Gastarife für Haushalte in Österreich an. Kund:innen können Strom,

Gas oder beide Produkte gemeinsam beziehen.

Gibt es bei Drei Energie eine Vertragsbindung?

Nein. Drei Energie verzichtet nach eigenen Angaben bei Neukund:innen

auf eine Bindungsfrist. Kund:innen bleiben dadurch flexibel.

Was bedeutet die Preisenergie?

Die Preisgarantie bedeutet, dass der vereinbarte Energie-Arbeitspreis

für einen festgelegten Zeitraum unverändert bleibt. Während dieses

Zeitraums erfolgen keine Preisanpassungen des Arbeitspreises.

Was ist der Unterscheid zwischen Preisgarantie und

Vertragsbindung?

Eine Preisgarantie schützt den vereinbarten Energiepreis für einen

bestimmten Zeitraum. Eine Vertragsbindung hingegen legt fest, wie

lange ein Vertrag mindestens bestehen muss. Eine Preisgarantie

bedeutet nicht automatisch, dass eine Vertragsbindung besteht.

Können auch Nicht-Drei Kund:innen Drei Energie nutzen?

Ja. Die Energieprodukte von Drei Energie stehen österreichischen

Haushalten unabhängig davon offen, ob sie Mobilfunk- oder

Internetkund:innen von Drei sind.

Welche Vorteile bietet Drei Energie?

Zu den Vorteilen zählen ein einfacher Wechselprozess, transparente

Tarifmodelle, digitale Services über das Kundenportal, eine

Gesamtrechnung inklusive Netzkosten sowie faire und langfristig

planbare Preise.

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at

Rückfragehinweis:

Drei Österreich

Tom Tesch

Telefon: 066066033701

E-Mail: tom.tesch@drei.com

Website: https://www.drei.at/presse

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