APA ots news: Wiener Börse: Frequentis 2019 zweiter Börsengang im prime market

Wien (APA-ots) -

* Erster Börsenkurs von 18,1 Euro

* prime market als Top-Segment bietet große internationale Bühne

* Motive für IPO: Transformation vom inhaber- zum

managementgeführten Unternehmen

Mehrheitseigentümer Johannes Bardach läutet zum Handelsstart

gemeinsam mit Wiener Börse CEO Christoph Boschan die Börsenglocke.

"Ein wesentliches strategisches Motiv für den Börsengang war es, die

nachhaltige weitere Entwicklung von Frequentis als börsennotierten

Familienunternehmen sicherzustellen. Der direkte Zugang zum

Kapitalmarkt wird uns dabei unterstützen." sagt Mehrheitseigentümer

Hannes Bardach anlässlich des Börsengangs. "Mit dem Börsengang

stellen wir die finanzielle Unabhängigkeit langfristig sicher und

finanzieren nachhaltiges Wachstum. Unser Unternehmenssitz ist in Wien

- die Präsenz an der Wiener Börse damit nur logisch und öffnet uns

die Tür zu den internationalen und heimischen Investoren," ergänzt

Frequentis-CEO Norbert Haslacher.

"Mit Frequentis dürfen wir heuer bereits ein zweites weltweit

führendes Unternehmen seiner Branche am Wiener Handelsparkett

willkommen heißen. Zwei von vier Börsengängen im DACH-Raum 2019 waren

von österreichischen Unternehmen. In Zeiten, in denen weltweit die

Zahl der Börsengänge sowie das Emissionsvolumen rückläufig sind, ein

schönes Signal für die Attraktivität heimischer Unternehmen und der

Wiener Börse," zeigt sich Wiener Börse CEO Christoph Boschan erfreut

über den Neuzugang im prime market.

Frequentis verkauft hochkomplexe Kommunikations- und

Informationssysteme für Anwendungen im sicherheitskritischen Bereich,

wie z.B. an Luftraumkontroll-Behörden in aller Welt, aber auch an

Polizei, Feuerwehren, Rettungsdienste, Küstenwachen und

Bahngesellschaften. In den vergangenen 30 Jahren hat sich das

Unternehmen von einem Kleinbetrieb zu einem Weltkonzern entwickelt.

Die heimische [Frequentis AG]

(https://www.ots.at/redirect/wienerborse6) notiert seit heute unter

dem Kürzel FQT (ISIN: ATFREQUENT09) im prime market, dem Top Segment

der Wiener Börse. Nach dem Börsengang der Marinomed Biotech AG im

Februar ist das IPO von Frequentis in Österreich bereits das zweite

des heurigen Jahres. Der erste Börsenkurs des Weltmarktführers für

Infosysteme für die Luftraumkontrolle belief sich zum Börsenstart auf

EUR 18,1. Die Marktkapitalisierung macht damit EUR 238,92 Mio. aus,

der Streubesitz liegt bei rund 25 %. Am zweiten Handelstag, 15. Mai

2019, wird Frequentis in die Indizes ATX prime, ATX global players

und ATX family aufgenommen. Raiffeisen Centrobank AG, in der Funktion

des Specialist, und Erste Group Bank AG sowie Lang & Schwarz, in der

Funktion des Market Makers, sorgen im fortlaufenden Handel für hohe

Qualität bei der Preisbildung.

Rückfragehinweis:

Julia Resch, Wiener Börse AG

Tel: +43 (0) 1 53 165 - 186

julia.resch@wienerborse.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/1546/aom

