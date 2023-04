APA ots news: WIFO - I. Quartal 2023: Wirtschaftliche Dynamik ging weiter zurück

Werbung

Heute im Fokus

Sony erwartet stagnierenden Umsatz und Gewinnrückgang. Deutsche Bank und Numis vereinbaren Übernahme. Eni verdient weniger. Investor Paul Singer offenbar mit Einstieg bei Software AG. Drägerwerk schafft Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Bank of Japan kündigt Überprüfung der Geldpolitik an. Sparprogramm bei STRATEC läuft an. Amgen hebt Ausblick leicht an. WACKER CHEMIE mit Gewinnrückgang.