APA ots news: WIFO: Tourismusanalyse Mai bis August 2020

Erhebliche Nachfrageeinbußen in den ersten vier Sommermonaten

Wien (APA-ots) - Im Vergleich zu Mai und Juni (Gästeankünfte 73,7%,

Übernachtungen 70,0%) fielen die Nachfrageverluste in den

Hauptmonaten des Sommers 2020 deutlich geringer aus (Juli und August:

Ankünfte 23,0%, Nächtigungen 14,0%), insgesamt ergaben sich in der

bisherigen Saison dennoch erhebliche Einbußen von 43,2% bei Ankünften

und 33,0% bei Übernachtungen. Die Tourismuseinnahmen gingen von Mai

bis August 2020 schätzungsweise um nominell 31,7% auf 7,22 Mrd.

zurück (real 33,0%).

Infolge der COVID-19-Krise verreisten inländische Gäste in der

Sommerhauptsaison 2020 deutlich häufiger im eigenen Land als 2019,

wobei sich die Dynamik im August mit +15,6% bei Ankünften und +22,6%

bei Nächtigungen (Hochrechnung) im Vergleich zum Juli (+10,2% bzw.

+15,9%) noch verstärkte. Besonders Destinationen an Seen und in

alpinen Gebieten profitierten in den beiden Monaten

überdurchschnittlich stark von dieser Entwicklung (Nächtigungen:

Kärnten +38,9%, Salzburg +27,7%, Tirol +23,4%, Steiermark +22,4%).

Die internationale Nachfrage unterlag dagegen weiterhin starken

Einschränkungen im Flugverkehr und Einreiseverboten, sodass die Zahl

der Ankünfte im August um 35,6%, jene der Nächtigungen um 23,6%

schrumpfte. Das Ausbleiben ausländischer - und im Besonderen

fernreisender - Gäste im Zuge der COVID-19-Pande­mie traf vor allem

den Städtetourismus schwer: In den ersten vier Sommermonaten verlor

Wien gegenüber 2019 85,6% seines internationalen Nächtigungsvolumens,

in der Hauptsaison über drei Viertel (Juli 77,8%, August 76,8%).

Auch Niederösterreich litt im Sog der Bundeshauptstadt

überproportional unter einem massiven Nächtigungsrückgang

ausländischer Reisender (August 49,8%; Mai bis August 62,4%), nicht

zuletzt auch bedingt durch die Absage von Großveranstaltungen und

Kongressen.

Gegenüber 2019 verschob sich im aktuellen Analysezeitraum die

Gewichtung der Herkunftsmärkte deutlich: Stammten im Vorjahr noch

70,1% der bundesweiten Nächtigungen von Mai bis August von

internationalen Gästen, lag dieser Anteil 2020 10 Prozentpunkte

niedriger. Deutschland als bedeutendster Auslandsmarkt im

österreichischen Tourismus (69,3% der internationalen Nächtigungen in

der bisherigen Sommersaison) verzeichnete im August 2020 als einziges

Herkunftsland Nächtigungszugewinne (+2,8%) sowie den geringsten

Rückgang in den ersten vier Sommermonaten (24,4%). Auch auf anderen

wichtigen Quellmärkten wie den Niederlanden (Marktanteil 9,7%), der

Schweiz (Marktanteil 4,7%), Tschechien (Marktanteil 3,0%) und Belgien

(Marktanteil 2,6%) blieb das Gesamtminus mit 34,0% bis 38,8%

deutlich unter dem internationalen Durchschnitt (43,4%), während die

Nächtigungsnachfrage aus stark von der COVID-19-Krise in

Mitleidenschaft gezogenen Quellmärkten von Mai bis August 2020 massiv

einbrach (Frankreich 65,2%, Italien 65,8%, Spanien 88,9%, USA

95,6%, Israel 98,6%).

Das Ausbleiben von Fernreisenden im Speziellen sowie die durch die

COVID-19-Pandemie bedingte Zurückhaltung der Gäste in Bezug auf Orts-

und Unterkunftswechsel auf derselben Reise im Allgemeinen führte in

der bisherigen Sommersaison 2020 zu einem sprunghaften Anstieg der

mittleren Aufenthaltsdauer je Beherbergungsbetrieb (+17,9% auf 3,76

Nächte; ähnlich lang verweilten die Österreich-Gäste im Zeitraum Mai

bis August zuletzt 2008). Zudem verreisen die Gäste in Krisenzeiten

seltener, pro Reise dafür länger.

Die Tourismuseinnahmen entwickelten sich im Analysezeitraum

ähnlich wie die Mengenindikatoren, österreichweit belief sich das

Minus auf Basis erster Schätzungen auf knapp ein Drittel (nominell

31,7%, real 33,0%). Bundesländer mit überwiegendem Anteil

Binnenreisender und überdurchschnittlicher Dynamik in diesem Segment

kamen vergleichsweise glimpflich davon (Kärnten 13,7%, Steiermark

17,4%, Burgenland 18,4%; nominelle Werte). In Nieder- und

Ober­österreich dominiert ebenfalls der Inlandstourismus (mit 76,1%

und 62,2% der regionalen Gesamtnächtigungen), hier ging jedoch neben

der internationalen auch die heimische Nachfrage überproportional

zurück, sodass die Gesamteinnahmen deutlich unter dem Niveau von 2019

lagen (nominell 39,2% bzw. 31,3%). Die Umsatzeinbußen Tirols und

Vorarlbergs beliefen sich trotz starker Abhängigkeit von

ausländischen Herkunftsmärkten (Nächtigungsanteil 85,8% bzw. 84,0%)

dagegen "nur" auf rund ein Viertel. Die Städtedestination Wien verlor

auf allen Märkten massiv an Nachfrage, dementsprechend blieben in der

bisherigen Sommersaison 2020 auch die Umsätze weitestgehend aus

(nominell 81,1%). Stellte die Bundeshauptstadt im Vergleichszeitraum

2019 noch 13,3% der österreichweiten Nächtigungen aus dem Ausland,

waren es von Mai bis August 2020 nur noch 3,4%; der Marktanteil

Tirols wuchs hingegen auf 42,1% an (+6,9 Prozentpunkte).

Übersicht 1: Tourismusentwicklung in der laufenden Sommersaison -

auf der [WIFO-Website]

(https://www.wifo.ac.at/publikationen/pressenotizen)

Nach Unterkunftstyp verzeichnete die Hotellerie in den ersten vier

Sommermonaten 2020 österreichweit die stärksten Nächtigungseinbußen

(40,2%), nachdem die Dynamik auch im August deutlich unter der

Gesamtentwicklung lag (16,9% zu 11,2%). Die geringsten relativen

Verluste verbuchten bisher Ferienwohnungen und häuser (gewerblich

15,5%, privat 15,4%; August +3,7% bzw. +1,3%), die im Hinblick auf

eine stärkere Isolierung von anderen Gästen und ein geringeres

Infektionsrisiko punkten konnten. Ähnliches gilt auch für

Privatquartiere, wo die Zahl der Nächtigungen von Mai bis August 2020

um gut ein Fünftel zurückging. Im Durchschnitt der übrigen

Unterkünfte (Campingplätze, Unterkünfte für Kinder und Jugendliche,

Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten, sonstige) schrumpfte die

Nachfrage um 30,6%.

Zwtl.: Ausblick

Aufgrund steigender Infektionszahlen in Österreich und vielen

anderen europäischen Ländern, die auch mit Warnungen vor Reisen nach

Österreich verbunden sind (aktuell sind regional differenzierte

Reisewarnungen Deutschlands, der Niederlande, Belgiens, Sloweniens

und der Schweiz sowie eine generelle Warnung Dänemarks in Kraft), ist

damit zu rechnen, dass sich die Reiseströme im Herbst deutlich

abschwächen werden. Laut einer Prognose des WIFO für das laufende

Kalenderjahr 2020 ist mit einem Rückgang der Nächtigungen von bis zu

einem Drittel zu rechnen; selbst eine Stabilisierung der

Infektionszahlen und eine baldige Aufhebung von Reisewarnungen kann

dieses Ergebnis nur geringfügig verbessern, da den Monaten Oktober

bis Dezember relativ wenig Gewicht am gesamten Kalenderjahr zukommt.

Eine seriöse Prognose von Nächtigungstrends für die kommende

Wintersaison 2020/21(November 2020 bis April 2021) ist aufgrund der

vielen Unsicherheiten nicht möglich: Der weitere Verlauf der

Infektionszahlen in Österreich und in anderen europäischen Ländern

ist von extremer Unsicherheit geprägt, womit weder ausgeschlossen

werden kann, dass bestehende Reisewarnungen in Bälde aufgehoben

werden, noch dass neue hinzukommen.

Geht man von einem absoluten "Worst-Case"-Szenario aus, in dem

sich die aktuelle Situation bis Ende der Wintersaison mit April 2021

perpetuiert, dann könnten im Vergleich zur (durch den Lockdown

bereits Mitte März 2020 beendeten) Wintersaison 2019/20 die Zahl der

Nächtigungen um bis zu 50% zurückgehen. Gegenüber der Wintersaison

2018/19 käme das einem Verlust von fast 60% der Nächtigungen gleich.

In einem optimistischeren Szenario für den kommenden Winter, das von

einer Stabilisierung bzw. einem Rückgang der Infektionszahlen und der

Aufhebung aller Reisewarnungen ausgeht sowie Einbußen bei den

Gesamtnächtigungen zwischen November 2020 und Februar 2021 von etwas

mehr als 20% im Vergleich zur Saison 2019/20 unterstellt, könnte

sogar das Niveau der im März abgebrochenen Wintersaison 2019/20

erreicht werden.

Um das denkbar schlechteste Szenario zu verhindern, müssen alle

erdenklichen Anstrengungen unternommen werden, um die

Infektionszahlen in Österreich zu senken; zudem müssen für den

alpinen Wintertourismus überzeugende Konzepte für die Prävention und

das Vorgehen bei einem (sehr wahrscheinlichen) Auftreten von

Infektionsfällen ausgearbeitet werden - sowohl behördliche also auch

begleitende Prozesse der Tourismusorganisationen betreffend (z. B.

Bereitstellung von kostenlosen Unterkünften für Personen in

Quarantäne).

Ebenso wichtig für die Zukunft des österreichischen Tourismus ist

es aber auch, die langfristigen Herausforderungen nicht aus den Augen

zu verlieren und schon jetzt die Weichen für eine positive Zukunft zu

stellen. Es gilt, die wirtschaftliche und ökologische Resilienz der

Tourismuswirtschaft zu erhöhen, den durch den Klimawandel

verursachten Veränderungen wirkungsvoll zu begegnen sowie Lösungen

für das bis zur Krise heiß diskutierte Problem des Über- bzw.

Massentourismus zu finden.

