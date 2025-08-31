APA ots news: Worauf man beim Online-Aktienkauf achten muss: Tipps von FMA und Wiener Börse

Neue Ausgabe der FMA-Reihe "Reden wir über Geld" erklärt

Wertpapier-Orders in sieben einfachen Schritten

Wien (APA-ots) - Sie haben ein Wertpapierdepot eröffnet und möchten Ihre

erste Aktie

kaufen? Klingt einfach - doch bei einer Wertpapier-Order gilt es

zahlreiche Details zu beachten, die den Unterschied machen können.

Schon die Wahl des Handelsplatzes oder die Entscheidung zwischen

einer Market- und einer Limit-Order können Einfluss auf das Ergebnis

haben. Auch Spesen oder Gültigkeitsdauer sind Faktoren, die

Einsteiger:innen nicht unterschätzen sollten.

Eine aktuelle Analyse der österreichischen Finanzmarktaufsicht (

FMA) zum Anlageverhalten verschiedener Altersgruppen zeigt, dass

jüngere Anleger:innen überwiegend online und ohne Beratung (

"execution only") investieren. Die neue Ausgabe von "Reden wir über

Geld" richtet sich an diese Zielgruppe. Sie führt in sieben Schritten

durch den ganzen Prozess: von der richtigen Auswahl des Wertpapiers

über die Wahl des Handelsplatzes und die Frage, ob man eine Market-

oder Limit-Order setzen sollte, bis hin zur Festlegung der

Gültigkeitsdauer. So wird Ihr erster Aktienkauf nicht zur

Stolperfalle.

Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Schritt

für Schritt zur ersten Aktie" wurde in Kooperation mit der Wiener

Börse verfasst. Sie ist wie alle bisherigen Ausgaben online unter

https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Detaillierte

Informationen zu Geldanlage finden sich ebenfalls auf der FMA-Website

.

Folgen Sie "Reden wir über Geld" auch auf Instagram unter @

redenwiruebergeld. Den "Reden wir über Geld"-Podcast gibt es

überall, wo es Podcasts gibt.

