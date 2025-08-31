APA ots news: Worauf man beim Online-Aktienkauf achten muss: Tipps von FMA...
APA ots news: Worauf man beim Online-Aktienkauf achten muss: Tipps von FMA und Wiener Börse
Neue Ausgabe der FMA-Reihe "Reden wir über Geld" erklärt
Wertpapier-Orders in sieben einfachen Schritten
Wien (APA-ots) - Sie haben ein Wertpapierdepot eröffnet und möchten Ihre
erste Aktie
kaufen? Klingt einfach - doch bei einer Wertpapier-Order gilt es
zahlreiche Details zu beachten, die den Unterschied machen können.
Schon die Wahl des Handelsplatzes oder die Entscheidung zwischen
einer Market- und einer Limit-Order können Einfluss auf das Ergebnis
haben. Auch Spesen oder Gültigkeitsdauer sind Faktoren, die
Einsteiger:innen nicht unterschätzen sollten.
Eine aktuelle Analyse der österreichischen Finanzmarktaufsicht (
FMA) zum Anlageverhalten verschiedener Altersgruppen zeigt, dass
jüngere Anleger:innen überwiegend online und ohne Beratung (
"execution only") investieren. Die neue Ausgabe von "Reden wir über
Geld" richtet sich an diese Zielgruppe. Sie führt in sieben Schritten
durch den ganzen Prozess: von der richtigen Auswahl des Wertpapiers
über die Wahl des Handelsplatzes und die Frage, ob man eine Market-
oder Limit-Order setzen sollte, bis hin zur Festlegung der
Gültigkeitsdauer. So wird Ihr erster Aktienkauf nicht zur
Stolperfalle.
Die neue Ausgabe von "Reden wir über Geld" mit dem Titel "Schritt
für Schritt zur ersten Aktie" wurde in Kooperation mit der Wiener
Börse verfasst. Sie ist wie alle bisherigen Ausgaben online unter
https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Detaillierte
Informationen zu Geldanlage finden sich ebenfalls auf der FMA-Website
.
