APA ots news: Zero Emission Transport spart im ersten Jahr fast 900 Tonnen CO2
43 Unternehmen sind im Projekt "Zero Emission Transport" der
Wirtschaftskammer Wien im 1. und 2. Bezirk emissionsfrei
unterwegs. So verringern sie den Ausstoß von CO2 deutlich.
Wien (APA-ots) - Wien, 25.08.2025 - "Unser Pilotprojekt Zero Emission
Transport nimmt
weiter Fahrt auf - und zeigt, dass Ökonomie und Ökologie kein
Widerspruch sind", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer
Wien. Im Juni 2024 hatten sich erste Unternehmen aus
unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu verpflichtet,
emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Die
Zahl der Teilnehmer an "Zero Emission Transport" (ZET) ist seitdem
auf 43 angewachsen.
Im ersten Halbjahr des auf drei Jahre angelegten Pilotprojekts
wurden im ersten und zweiten Bezirk 450.000 Kilometer emissionsfrei
zurückgelegt und dabei 125 Tonnen CO2 eingespart. Im zweiten Halbjahr
waren es bereits 530.000 Kilometer und 199 Tonnen CO2. Tatsächlich
liegt die Zahl der Schadstoffeinsparungen noch viel höher, da die
Unternehmen mit ihren emissionsfreien Fahrzeugen oft deutlich weitere
Strecken zurücklegen, um das Projektgebiet zu erreichen.
2,35 Millionen Kilometer
Daher werden ab dem zweiten Halbjahr auch die Wegstrecken zum und
vom Projektgebiet erhoben. Das ergibt für diesen Zeitraum CO2-
Einsparungen in ganz Wien von 756 Tonnen und fast 1,9 Millionen
zurückgelegte Kilometer. Rechnet man nun die Zahlen des ersten
Halbjahrs hinzu, dann kommt man seit Beginn des Projekts auf 881
Tonnen CO2-Einsparungen und 2,35 Millionen Kilometer. Dabei wurden
bis jetzt 357 vollelektrische Fahrzeuge wie Pkw, Lieferwägen, Lkw und
Busse eingesetzt.
"Damit wird auch untermauert, dass die klimafreundliche
Transformation besonders von Unternehmen getragen wird, da sie nicht
nur immer nachhaltiger produzieren, sondern auch dank ihrer
Fahrzeugflotten eine große Hebelwirkung erzielen", sagt Ruck: "Die
ZET-Teilnehmer leisten nicht nur einen direkten Beitrag zum
Klimaschutz, sondern tragen auch dazu bei, Lösungen und Konzepte für
eine moderne Stadtlogistik zu entwerfen."
Wissenschaftliches Projekt
Die Fachhochschule des BFI Wien begleitet ZET und seine
Fortschritte im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts laufend. Die
dabei gewonnenen Daten und Erkenntnisse dienen der Weiterentwicklung
des klimaneutralen Wirtschaftsverkehrs in Wien und zur Unterstützung
der Teilnehmer bei ihrer emissionsfreien Transformation, indem
Herausforderungen identifiziert und Optimierungspotenziale erkannt
werden. Laut einer Befragung der FH des BFI Wien sind der Wunsch
nachhaltig zu Wirtschaften sowie die Bestrebung, Umwelt und Klima zu
schützen, die größte Motivation der teilnehmenden Unternehmen.
Projektteilnehmer
Am Projekt ZET nimmt ein bunter Mix an großen als auch kleinen
Unternehmen teil - von internationalen Playern aus der Logistik oder
dem Handel bis zu Wiener Familienbetrieben aus dem Handwerk oder der
Gastronomie. Die Wirtschaftskammer Wien stellt gut sichtbare Logos
des Projekts zur Verfügung, mit denen die Fahrzeuge beklebt werden
können. So wird auch in der Bevölkerung der aktive Einsatz für
emissionsfreien Transport sichtbar gemacht.
Weitere Informationen zu "Zero Emission Transport" sowie alle
teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet
