Apache schüttet seit 1965 eine Dividende an die Aktionäre aus

Die amerikanische Ölgesellschaft Apache Corporation (ISIN: US0374111054, NYSE: APA) zahlt eine Quartalsdividende von 25 US-Cents je Aktie. Auf das Jahr hochgerechnet werden damit 1,00 US-Dollar ausbezahlt. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 44,54 US-Dollar (Stand: 13. September 2018) einer aktuellen Dividendenrendite von 2,25 Prozent.

Die Auszahlung an die Aktionäre erfolgt am 21. November 2018 (Record date: 22. Oktober 2018). Das Unternehmen zahlt bereits seit 1965 eine Dividende an seine Investoren aus.

Apache ist eine Öl- und Gasexplorationsgesellschaft mit Projekten in den USA, Ägypten und der britischen Nordsee. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2018 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 1,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,38 Mrd. US-Dollar). Der Nettogewinn betrug 195 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 572 Mio. US-Dollar), wie am 1. August 2018 berichtet wurde.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresanfang mit 5,50 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 17 Mrd. US-Dollar (Stand: 13. September 2018).

Redaktion MyDividends.de