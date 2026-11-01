Apex Critical Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Apex Critical Metals hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Apex Critical Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,170 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,780 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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