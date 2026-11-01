Apex Critical Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

01.11.26 06:35 Uhr

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,780 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,390 USD je Aktie erzielt worden.

Apex Critical Metals hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,17 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,170 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Apex Critical Metals hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apex Critical Metals

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apex Critical Metals

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung