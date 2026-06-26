Apex Critical Metals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Apex Critical Metals hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
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