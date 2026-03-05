Die NZZ-Mediengruppe hat ihre Beteiligung an der Aussenwerbefirma APG SGA wie angekündigt deutlich ausgebaut. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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Heute im Fokus Nach EZB-Entscheid: DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins lange Wochenende -- Wall Street höher -- VW, Alphabet, Amazon, Meta, QUALCOMM, electrovac, RTL, LPKF, Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus Fitch hebt Ausblick für Deutsche Bank-Aktie an. Douglas erwartet hohen Quartalsverlust. MTU: Starkes Militärgeschäft stützt Quartalszahlen. PUMA: Überraschend solide Zahlen - Finanzvorstand wird ersetzt. Ölpreise explodieren: Brent so teuer wie seit 2022 nicht mehr. DHL-Aktie: Konzern steigert Gewinn trotz Umsatzrückgang. AIXTRON: Rückenwind durch KI-Ausbau erwartet. Delivery Hero: Konzern steigert Umsatz und bestätigt Jahresziele.

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