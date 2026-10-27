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APL Apollo Tubes öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
APL Apollo Tubes Ltd Registered Shs
2,070.05 49.05 2.43 %
Charts | News | Analysen

APL Apollo Tubes hat am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

APL Apollo Tubes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 13,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,86 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 70,02 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,06 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 13,60 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 71,74 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.net

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