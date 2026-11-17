Apnimed gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,26 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Apnimed ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 8,8 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 8,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net