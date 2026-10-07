Apogee Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Apogee Enterprises stellte am 06.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apogee Enterprises 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 391,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,2 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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