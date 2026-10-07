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Apogee Enterprises: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apogee Enterprises
35.20 EUR 0.20 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen

Apogee Enterprises stellte am 06.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apogee Enterprises 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 391,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 358,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.06.15 Apogee Enterprises Market Perform Northland Capital
15.06.15 Apogee Enterprises Buy D.A. Davidson & Co.
10.04.15 Apogee Enterprises Outperform Northland Capital
23.09.14 Apogee Enterprises Outperform Northland Capital
18.09.14 Apogee Enterprises Buy D.A. Davidson & Co.

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