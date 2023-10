Apogee Enterprises hält die Dividende stabil

Der amerikanische Industriekonzern Apogee Enterprises Inc. (ISIN: US0375981091, NASDAQ: APOG) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,24 US-Dollar je Aktie bekannt. Ausbezahlt wird die nächste Dividende am 8. November 2023 (Record date: 24. Oktober 2023).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet zahlt Apogee damit aktuell 0,96 US-Dollar als Dividende an die Investoren. Beim derzeitigen Aktienkurs von 45,90 US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2023) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 2,09 Prozent. Im Januar 2023 erfolgte eine Anhebung der Dividende um 9 Prozent.

Apogee Enterprises ist 1949 als Glasunternehmen in Minneapolis, im US-Bundesstaat Minnesota, gegründet worden. Der Konzern bietet Glaslösungen für die Gebäudeindustrie an. 1971 erfolgte der Gang an die Börse. Im zweiten Quartal (26. August) des Fiskaljahres 2024 betrug der Umsatz 353,68 Mio. US-Dollar nach 372,11 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 19. September 2023 gemeldet wurde. Der Ertrag lag bei 33,33 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 37,39 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 3,24 Prozent im Plus (Stand: 6. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,01 Mrd. US-Dollar.

