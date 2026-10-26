Apollo Micro Systems veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Apollo Micro Systems lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,32 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,930 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 3,88 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 72,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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