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Apotea Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apotea AB Registered Shs
9.36 EUR 0.04 EUR 0.43 %
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Apotea Registered hat am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,79 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,99 Milliarden SEK gegenüber 1,77 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,767 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,98 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.

Redaktion Finanzen.net

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