Apotea Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Apotea Registered hat am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,79 SEK beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,670 SEK je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 1,99 Milliarden SEK gegenüber 1,77 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,767 SEK ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,98 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Apotea Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apotea Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen