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Apotheken sehen keine Engpässe bei saisonalen Medikamenten

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Die Versorgung mit wichtigen Medikamenten für den Herbst und Winter ist laut den Apothekerverbänden vorerst gesichert. "Gerade bei den saisonalen Arzneimitteln wie Grippemitteln, Fiebersäften und Antibiotika können wir Apotheken Entwarnung geben", sagte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Thomas Preis, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Wir sehen keine Gefahr, dass wir in diesem Jahr noch Engpässe bei Antibiotika bekommen. Selbst wenn einzelne Antibiotika knapp sind, gibt es Alternativen."

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Noch keine Entwarnung

Dennoch gebe es keinen Grund zur Entwarnung bei der Arzneimittelversorgung. "Wir haben aber grundsätzlich nach wie vor über 500 Lieferengpässe, die die Apotheken sehr viel Zeit kosten", sagte Preis. "Es ist wichtig, dass wir bei diesen Engpässen von unnötiger Bürokratie gegenüber den Krankenkassen entlastet werden. Es kostet uns schon jetzt sehr viel Zeit, die wir für die Versorgung von Patienten brauchen und nicht, um Papiere und Dokumente auszufüllen."

Preis rief dazu auf, vor dem Winter die Hausapotheke zu kontrollieren und wichtige Medikamente auf Haltbarkeit zu prüfen./mi/DP/stk

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