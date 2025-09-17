DAX23.568 -0,8%ESt505.421 -0,4%Top 10 Crypto16,09 +0,6%Dow45.890 ±0,0%Nas22.387 +0,2%Bitcoin97.709 -0,4%Euro1,1824 +0,5%Öl68,11 +1,0%Gold3.694 +0,4%
Apotheken sollen mehr Leistungen anbieten können

16.09.25 14:53 Uhr

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Apotheken sollen Angebote für Patientinnen und Patienten nach Plänen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken künftig ausweiten können. "Bei ihnen können die Bürger ohne Termin Gesundheitsinformationen erhalten, persönlich vor Ort und fachkundig", sagte die CDU-Politikerin beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf. Vorgesehen sei etwa ein Ausbau von Impfmöglichkeiten. Apotheken sollten auch mehr zur Vorbeugung beitragen und etwa Früherkennungs-Tests zu Herzkreislauferkrankungen anbieten können.

Eine im Koalitionsvertrag von Union und SPD angekündigte Anhebung der Apotheken-Vergütung wird nicht mehr kurzfristig in diesem Jahr umgesetzt, wie Warken mitteilte. Sie stehe zu dieser Vereinbarung, betonte sie. Erstes Ziel der Regierung sei aber, die Kassenbeiträge zum Jahreswechsel stabil zu halten. Daher könne man momentan keine weiteren Belastungen für die gesetzliche Krankenversicherung vornehmen. Sie werde es im neuen Jahr aber direkt auf Wiedervorlage nehmen und prüfen, wann die Erhöhung umgesetzt werden kann./sam/DP/jha