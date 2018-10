Apothekenkette Walgreens beteiligt sich an Beauty-Startup Birchbox

Die New Yorker Birchbox ist ein monatlicher Online-Abonnementservice, der seinen Kunden eine Kiste mit vier bis fünf ausgewählten Mustern von Make-up oder anderen Beauty-Produkten zur Verfügung stellt. Walgreens Boots Alliance will nach eigenen Angaben nun in elf Apotheken Produkte aus dem Birchbox-Sortimenten in Großstädten wie Chicago, Los Angeles und Miami anbieten. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht genannt. Birchbox hat nach Aussage einer mit der Situation vertrauten Person Investoren oder sogar einen Käufer für das gesamte Unternehmen gesucht.

Die Investition in Birchbox wird das Angebot von Walgreens über den Massenmarkt hinaus erweitern und auch High-End-Produkte umfassen. Walgreens hatte nach Möglichkeiten gesucht, sein Schönheitsgeschäft zu stärken, ein Bonusprogramm für Kosmetikkäufe einzuführen und Berater im Geschäft einzustellen. Die Boxen mit den Proben von Birchbox kosten 10 US-Dollar im Monat und bei Gefallen können die Kunden die Produkte in Originalgröße über den Onlinehandel kaufen. Im Jahr 2014 wurde das Startup auf seinem Höhepunkt mit fast 500 Millionen Dollar bewertet, muss seitdem wegen der wachsenden Konkurrenz aber um den Anschluss kämpfen.

Auch andere Anbieter von Abonnementboxen hatten Mühe, ihr frühes Wachstum fortzusetzen, zumal Dutzende ähnlicher Dienste auf den Markt gekommen sind. Zwei Unternehmen, die an die Börse gegangen sind - der Bekleidungsverkäufer Stitch Fix und der Hersteller von Menüsets Blue Apron Holdings - haben die Erwartungen der Investoren nicht erfüllt.

DEERFIELD (Dow Jones)

