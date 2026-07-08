APP/PEPP-Anleihebestände der EZB sinken im Mai um 38 Mrd Euro

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DOW JONES--Der Bestand an Anleihen, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) im Rahmen der Kaufprogramme APP und PEPP erworben wurden, hat sich im Mai weiter verringert. Wie aus Daten von der EZB-Website hervor geht, sank der Bestand an APP-Anleihen gegenüber dem Vormonat um 26 Milliarden Euro auf 2.147 Milliarden Euro und der an PEPP-Anleihen um rund 12 Milliarden auf 1.394 Milliarden Euro. Die Bestände sinken in dem Maße, wie Papiere fällig werden.

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DJG/hab/ros

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July 08, 2026 09:13 ET (13:13 GMT)