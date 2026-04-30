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Netflix-Aktie fester: Streaming-Riese greift TikTok mit neuem Clip-Feature an

01.05.26 17:26 Uhr
NASDAQ-Aktie Netflix: Moderater Gewinn nach Ankündigung von Hochformat-Clips | finanzen.net

Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen.

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Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Großbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.

Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.

Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hieß.

Die Aktie notiert an der NASDAQ zeitweise 0,69 Prozent im Plus bei 94,26 US-Dollar.

/so/DP/men

LOS GATOS (dpa-AFX)

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Bildquellen: Netflix, dennizn / Shutterstock.com

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