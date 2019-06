Appell der Bundesregierung: Iran-Konflikt friedlich lösen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat eindringlich dazu aufgerufen, den derzeitigen Konflikt am Persischen Golf auf friedlichem Wege beizulegen. Die stellvertretende Regierungssprecherin Martina Fietz sagte am Freitag in Berlin, man wolle in diesem Sinne auf alle beteiligten Seiten einwirken - insbesondere auf den Iran.

Der Iran hatte in der Nacht zum Donnerstag eine US-Drohne abgeschossen und behauptet, sie sei in iranisches Hoheitsgebiet eingedrungen. Die USA halten dagegen, das unbemannte Flugzeug sei über internationalen Gewässern getroffen worden. Dies hatte die Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter verschärft.

Nach Einschätzung der Bundesregierung wolle US-Präsident Donald Trump eine kriegerische Auseinandersetzung vermeiden, sagte Fietz. Das sei zu begrüßen. Über mögliche Kontakte der Bundesregierung in diesem Konflikt - insbesondere über mögliche Vorwarnungen der USA - wollte sie nichts sagen. Auch wollte sie das Regierungshandeln Washingtons nicht kommentieren.

Mit Blick auf die jüngsten Anschläge auf Schiffe in der Straße von Hormus sagte Fietz weiter, solches Vorgehen gefährde nicht nur Menschen, sondern könne auch zur weiteren Eskalation des Konfliktes beitragen. Der Schutz von Handelsschiffen müsse gewährleistet werden, das sei gerade auch für Deutschland als Handelsnation wichtig.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums läuft die Ausbildungsmission deutscher Soldaten im benachbarten Irak weiterhin normal. In der Nähe der irakischen Hauptstadt Bagdad sowie in Kurdistan sind diesen Angaben zufolge 150 Soldatinnen und Soldaten in der Ausbildung dortiger Truppen im Einsatz./rm/fmb/DP/men