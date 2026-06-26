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Appili Therapeutics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

28.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Appili Therapeutics Inc Registered Shs -A-
0,01 CAD -0,01 CAD -33,33%
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Appili Therapeutics A präsentierte am 26.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 140,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,24 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,10 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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