Appili Therapeutics A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 140,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0,24 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,10 Millionen CAD im Vorjahr.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Appili Therapeutics A präsentierte am 26.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Appili Therapeutics A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Appili Therapeutics A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung