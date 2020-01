Apple - 300 Dollar und purer Wahnsinn in den USA

Liebe Leser, das wäre etwas gewesen – Ruhe in unserem Börsenbrief bis 6.1. Doch vergesst es! Dieser Markt ist purer Wahnsinn und wir sind volles Programm für Euch da. Mit frischen Ideen, morgen früh mit neuen Aktionen in den Depots und natürlich Analysen zu Apple bei 300 Dollar. Der – Pardon – Laden kostet jetzt stramme 1,33!! Billionen Dollar. Also – Billionen in unserer Sprache. Was soll man noch sagen? Fear and Green 97 vielleicht? Wir erklären alles, wir nehmen Euch mit durch diesen Wahnsinnsmarkt und geben Euch das Wissen, das Ihr braucht. Unser ersten Börsenbrief am Freitag liegt um Punkt 8 Uhr für alle bereit. Versprochen.

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Feingold Research"