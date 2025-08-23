Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Kommt die Fed-Leitzinssenkung im September? CTS Eventim-Aktie weiter von Bilanz belastet. Ottobock vor IPO. Air Liquide plant Übernahme von DIG Airgas. Südzucker korrigiert Ausblick nach unten. adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung. Google nennt Strom- und Wasserverbrauch pro KI-Frage.
Umfrage
Sind Sie in Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum & Co. investiert?