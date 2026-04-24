Während der chinesische Gesamtmarkt schrumpft, verzeichnet der iPhone-Hersteller Apple in der Region das stärkste Wachstum unter allen grossen Anbietern. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus DAX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, Commerzbank, Newmont im Fokus Jungheinrich: Operativer Gewinn bricht ein. Ryanair zieht Flugzeuge aus Berlin ab. Rheinmetall wächst rasant: 350.000 Bewerbungen pro Jahr. ATOSS Software: Margenziel für 2026 angehoben. Microsoft-Aktie: Jefferies behält 'Buy'-Rating bei. HELLA: Umsatz zum Jahresauftakt leicht rückläufig. EVOTEC bekommt neue Finanzchefin. Verkaufsempfehlung treibt MTU-Aktie auf Jahrestief.

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