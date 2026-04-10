Apple-Aktie im Fokus: WWDC-Termin bestätigt - diese Highlights werden erwartet

Apple hat den Termin für seine jährliche Entwicklerkonferenz WWDC bekannt gegeben. Vom 8. bis 12. Juni 2026 sollen iOS 27, macOS 27 und ein grundlegend überarbeitetes Siri vorgestellt werden. Im Fokus steht der Versuch, bei künstlicher Intelligenz zur Konkurrenz aufzuschliessen.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch