Apple-Aktie im Rampenlicht: Apple Maps wird ab 2026 zur Werbeplattform

Apple plant die Einführung von Suchanzeigen in seiner Karten-App Apple Maps. Das System soll ähnlich wie bei Google Maps funktionieren und ist Teil einer breiteren Strategie, die Einnahmen aus dem Dienstleistungsgeschäft weiter zu steigern.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch