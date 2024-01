Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 192,15 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 192,15 USD. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 191,73 USD nach. Mit einem Wert von 193,90 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 42.672.148 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 199,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 3,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,38 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 196,56 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 89.498,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90.146,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.01.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,53 USD je Apple-Aktie.

