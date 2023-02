Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple büßt am Nachmittag ein

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 131,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,76 EUR aus. Bei 132,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 64.321 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 23,92 Prozent Luft nach oben. Bei 118,18 EUR fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 11,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 165,25 USD.

Am 28.10.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 2,10 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 90.146,00 USD – das entspricht einem Minus von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 6,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

