Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Um 09:22 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 132,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 132,50 EUR. Bei 132,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.938 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,27 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 118,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 165,25 USD.

Am 28.10.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,29 USD, nach 2,10 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 90.146,00 USD in den Büchern – ein Minus von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 123.945,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,12 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marek Szandurski / Shutterstock.com